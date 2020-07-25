敏弱肌專用抗老乳霜HR赫蓮娜「白繃帶」再升級　限量80組禮盒買大送小

▲專為敏感肌打造的抗老乳霜「HR赫蓮娜白繃帶」全新升級版將於8月上市。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

去年盛大回歸台灣的頂級保養品牌HR赫蓮娜是許多人心中的夢幻保養逸品，尤其是被稱為修護神霜「黑繃帶乳霜」更是擁有極高聲勢與好評，而同樣高人氣的姐妹款「白繃帶乳霜」是首款專為敏感肌打造的抗老乳霜，今年8月更升級添加新成分，打造舒緩敏感X高效抗老的新高標。

▲赫蓮娜 白繃帶修護乳霜，50ml，NT$12,000。 （圖／品牌提供）



高居赫蓮娜熱賣排行冠軍與Top 4的黑白繃帶乳霜同屬「re-PLASTY 瑞士醫學美容系列」，是赫蓮娜聯手瑞士醫美中心打造，主打醫美級的高效美容保養。同樣主打抗老修護，專為敏感肌打造的「白繃帶」與黑繃帶比起來更強調舒緩抗敏，可立即舒緩改善敏感肌泛紅、乾燥、脫皮等症狀，同時高效抗老。

▲質地比起黑繃帶更輕盈一點的白繃帶，更強調舒緩抗敏效果。 （圖／記者張毓容攝）



白繃帶修護乳霜內含擁有絕佳修護、抗老效果的獨家專利成份「普拉斯鍊」，20%濃度在全系列中僅次於黑繃帶，搭配修護界明星成分積雪草、可滋養保濕肌膚的甜杏仁油。此次升級更加入新成分「維他命B5」，能幫助抵抗外在環境傷害、穩定膚況，讓舒緩抗敏效果更提升，從肌底開始強健肌膚屏障。

▲赫蓮娜 百年奢華宅邸禮盒，NT$16,500。 （圖／記者張毓容攝）



除了「白繃帶乳霜」升級更新，HR赫蓮娜官網也在近日重新升級改版，同時推出3大歡慶活動。首先，不限消費金額都能享包裝升級；還史無前例推出超豪華的「百年奢華宅邸禮盒」，高質感銀色禮盒內含HR赫蓮娜熱賣Top 3商品－黑繃帶修護乳霜15ml、極緻高光全能精華30ml及植萃綠寶修護精華50 ml，更加送此3款商品旅行組（價值NT$2,810），等於買大送小，全台限量80組；此外，即日起至8/31，使用LINE PAY至赫蓮娜官方網站消費再加送LINE POINTS 4%回饋。

▲肌膚之鑰 塑妍逆齡彈潤乳霜，50ml，NT$11,800。



肌膚之鑰頂級保養「塑妍逆齡系列」也將於今年8月推出新成員「塑妍逆齡彈潤乳霜」，運用獨家專利科技打造「彈潤豐盈配方」，添加西洋菜及魚腥草萃取精華，可幫助修護肌膚彈性，強化肌底，改善臉部輪廓和肌膚紋理，讓肌膚回復澎、彈、潤。



▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟輕乳霜，50ml，NT$15,000。



另一頂級抗老乳霜－亞曼尼「黑曜岩新生奇蹟乳霜」則是有推出經典版及輕乳霜版，除可依照個人膚質選用，也能分為白天、夜晚交互使用。細緻質地能於親膚瞬間融入肌底，全方位修護皺紋、暗沉等老化徵兆，幫助肌膚達到緊實、滋潤和重現光采。

►美妝大神Pony公開「私房瘦小臉按摩手法」 法令紋、眼周細紋都有救



►敏感肌特徵及6大清潔注意事項 卸妝水小心也NG



►抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍