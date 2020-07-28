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說・流行／「從小就偷穿GD衣服」　 權志龍姐姐自創潮牌風靡全球

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▲We11done。（圖／翻攝自IG）

▲由權志龍G-DRAGON親姐姐成立的潮牌We11done迅速紅遍全球。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／專題報導

巨星權志龍G-DRAGON（簡稱GD）總是能帶引領世界潮流走向，就連與他相差4歲的姐姐權達美Dami也是一名潮牌主理人，2015年建立品牌We11done，短短五年時間站上巴黎伸展台。We11done服飾模糊性別界限，以復古方式詮釋現代輪廓，之所以有這樣的發想，離不開權達美與權志龍從小就喜歡偷翻對方的衣服來穿，無意間種下了因。

▲We11done。（圖／翻攝自IG）

▲We11done。（圖／翻攝自IG）

▲We11done。（圖／翻攝自IG）

▲權達美是選品店Rare Market 幕後推手，從小就耳濡目染時尚穿搭。（圖／翻攝自IG）

GD曾拿下《Business of Fashion》全球最具有影響力時尚人士，隔年親姐姐權達美也入選，讓世界驚艷時尚基因的強大。在權達美創立We11done之前，是選品店Rare Market 幕後推手，店內的衣物都是她親自進貨挑選以確保品質，因此南韓有響亮名號。而後，為了打造店內獨賣單品，權達美開始著手創立個人品牌，攜手好友鄭慧珍在2015年成立潮流品牌We11done，發想於選品店中的「Rare」一詞，有稀少罕見的意思，也恰巧與 「WELLDONE」一樣都代表牛排熟度，而數字11則是向創始時期的11名團員致敬，因此We11done便橫空出世。

▲We11done 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲We11done 。（圖／翻攝自品牌官網）

We11done雖然頂著潮牌名號，卻十分著重於實穿性，單品多元包括襯衣、帽T、西裝外套，簡約線條遊走輪廓，俐落肩線遇上黑白灰色調異常和諧，特別是沒有明顯的性別區分，甚至沒有特定尺碼，以FREE SIZE製作，好似能看到GD的影子，由內而外散發高級感。權達美也曾提到，這都要歸功媽媽，從小為他們穿衣搭配，耳濡目染時尚品味，姐弟互相翻對方衣服穿也是常態。兩人好感情不僅於此，GD去年（2019年）10月退伍後的首場時裝秀就獻給姐姐，以We11done別針徽章包款搭配水藍色西裝看秀，順勢成為最佳代言人。

權達美秉持著盡善盡美的心態打造We11done，雖然不可避免因為GD的高人氣讓品牌更為升華，但權達美不走傳統韓風服裝，反而以70年代美式風格為背景，想打造出實穿且高級的小眾路線，她也提到：「只有品牌堅持獨有風格，才是走下去的唯一辦法。」近期，深受疫情影響，We11done仍是透過巴黎男裝周順利發表2021春夏系列，交出亮眼成績單。

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關鍵字：

說流行, 權志龍, G-DRAGON, GD, 潮牌, 韓流, We11done, 權達美, Dami
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