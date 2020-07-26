Dappei／只穿黑、白、灰就夠時髦！5套搭配範本用「無彩色」把旁人比下

色相中缺乏彩度的色系即為「無彩色」，黑白灰便為其中之一，雖然看似沒有其他顏色亮眼，但其搭配性卻是無可取代的，一起來看看如何運用這幾種色彩玩出多樣化又令人眼睛為之一亮的穿搭吧！

Outfit 1／西裝套裝＋西部靴

喜歡充滿酷勁率性的裝扮，不如用成套的鐵灰色西裝來打造，短袖、短褲的款式也不會讓你在夏日太過悶熱，而膝上褲設計能讓腿部再更為修長一些，是穿搭上的小心機。接著利用白色的皮革小包與西部靴，於休閒感中提升時尚氣息，避免掉繁複的花色後整體反而耐看許多，另外搭編私心認為馬汀也相當適合搭配哦！

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Outfit 2／公主風洋裝 + 小偷帽

一襲白色長洋裝搭配 Puffed Sleeves 設計呈現種宮廷公主風，但假若你也是喜歡個性穿搭的女子，不妨利用黑色調來平衡甜美感，厚重的綁帶靴刻劃出更粗獷的 Boyish Style，可是為了避免穿上長靴後導致上半身看起來太「輕」，記得添上一頂帽款，而圖中模特便選用小偷帽，還多了點復古韻味！

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Outfit 3／Ｔ恤＋貝蕾帽

我們都知道Ｔ恤於街上的可見度已經能用「氾濫」來形容，但也是因為它超級百搭的性質總讓人愛不釋手，如果你不喜歡披披掛掛，只想單純穿上Ｔ恤與寬褲、牛仔褲或裙款來搭配，那麼就不能忽視配件的重要性，適當的配件絕對能加強個人穿搭的識別性，從帽款、飾品和包款皆需考量到，並且還能提升穿搭的層次感哦！

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Outfit 4／肚兜背心＋草帽

近期夏日又流行起了肚兜背心，帶點古典又中國風的單品也很適合拿來運用在日常穿搭中，動物紋似乎還沒退燒，若是覺得豹紋的氣場太過強烈，斑馬紋也是不錯的選擇，比起一般的草帽，All Black 款並繫有絲帶的款式讓整體更顯獨特，而且還能遮掩熾熱的陽光呢！搭配開衩皮革短裙也相當性感呀！

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Outfit 5／鬱金香帽＋透膚上衣

兩件式的透膚上衣不會太過裸露，若隱若現的感覺反而更吸引目光，僅露出肩膀便相當性感，如果你對於自身的腿部線條較不滿意，便著用寬鬆點的牛仔褲隱藏起來，還能營造率性感，而鬱金香帽比起漁夫帽的帽簷更窄版，也因此展現一種神秘感，All White 的酷帥程度一點也不會輸給 All Black 呢！

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Dappei 結語：

其實基本款的色彩便相當好運用在各式各樣的穿搭風格上，不要再給自己找藉口買新衣服了！就先用簡單的單品堆疊出多樣化的衣著樣貌吧！

文字編輯：Ladybird

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