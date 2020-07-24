UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與紐約時尚品牌Theory過去曾多次合作推出高級設計感服裝，每每都獲得消費者一致讚賞，先前曝光女裝設計時更是引起一陣討論，今夏UNIQLO又將再度攜手Theory，以「都會制服」為靈感，針對男裝推出4款極簡設計單品，只要NT＄790就能買到超高質感設計，沒想到簡單的POLO衫也能這麼帥！

▲UNIQLO再度攜手Theory推出聯名系列。Theory KANDO短褲NT＄990。（圖／品牌提供，以下同）

來自紐約的時尚品牌Theory以簡約俐落的極簡風格為主，高質感設計服裝價格約落在數千至上萬元，受到精英階層的喜愛。UNIQLO此次再度攜手Theory推出聯名系列，以「都會制服Urban Uniform」作為主題，同樣以優雅剪裁與極簡輪廓貫穿，並加入了UNIQLO的AIRism機能材質，提升夏日穿著的舒適度。

▲（上）Theory AIRism合身POLO衫NT＄790、（下）Theory AIRism合身網眼POLO衫NT＄790。

此次聯名也再次著手為經典POLO衫做出新鮮設計，共推出撞色POLO衫與拉鍊領口POLO衫兩款，配色方面給人相當舒爽的氛圍，並利用小細節增添亮點，褲款部分則分別推出長褲與短褲，採用速乾且超輕量的材質，四款新裝不論是上班穿、休閒場合穿都適合。UNIQLO X Theory最新聯名系列將於7月27日於網路和明曜百貨旗艦店限量上市。

▲Theory KANDO長褲(特級輕型)NT＄1,290。

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在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 下午 9:42 張貼

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▲Gap推出多款表情包小熊布章。（圖／品牌提供）



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