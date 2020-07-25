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大陸麥當勞推出「喵喵薯夾」粉色肉球太療癒！網：多廢都要買

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炸得酥酥脆脆又燙口的薯條沒有人不喜歡吧？三不五時就想來一包是人之常情，但是每次都吃得手油油膩膩的，也挺令人困擾，最近大陸麥當勞便推出了一款「喵喵薯夾」，運用不同顏色的貓掌造型製作成超療癒的手指套，讓你吃薯條不沾手、還能耍可愛，瞬間引起搶購熱潮。

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出「喵喵薯夾」。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

大陸麥當勞最近配合薯條活動於線上商店推出了「喵喵薯夾」周邊商品，總共推出五款造型的貓咪手掌，包括奶油喵、橘橘喵、虎虎喵、三花喵、阿灰喵，正面有不同種貓咪的顏色花紋，裡面超萌的粉紅色肉球！一個59元人民幣加贈10元優惠券，雖然是隨機不挑款的，但是因為每個顏色都一樣可愛，完全無雷，網友們通通照搶不誤。

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

這個「喵喵薯夾」的使用方式非常簡單，只要把食指和拇指套入，就能夾起薯條開吃，其實不只是薯條，有網友示範使用「喵喵薯夾」夾炸雞、雞塊也是可以的，吃完之後手指依然能保持乾淨，也能保持衛生，防止吃入手上的細菌，使用的過程超級療癒，也難怪網友們紛紛表示：「多廢都要買啊」、「麥當勞要擄獲貓奴的心！」、「根本搶錢，但是我甘願。」

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

其實「喵喵薯夾」就是這種「手指套」的進階版，早先日本廠商pepasack發明的新奇小物「洋芋片指套」，就是特別針對上班族們時不時想來一口零食，卻容易搞得手髒鍵盤也髒的困擾所提出的解決方案！指套用耐油的紙做成，可以依自己的指頭調整粗細，用完就丟非常方便。

▲大陸麥當勞推出喵喵薯夾。（圖／翻攝自小紅書）

▲pepasack「洋芋片指套」。（圖／翻攝自pepasack.jp）

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關鍵字：

麥當勞, 大陸麥當勞, 喵喵薯夾, 貓掌, 可愛, 小紅書, 薯條
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