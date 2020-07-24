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香奈兒圓形腮紅7／24限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

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▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

香奈兒今年夏季推出酒紅雙C Logo圓形腮紅紀念版。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

彩妝控看過來！香奈兒圓形腮紅推出40年來，累積不少忠實粉絲，至今已推出近140種色選，為臉龐注入美麗氣色，為慶祝上市40週年，今年特別為經典色選推出限量紀念版包裝，搭配勃艮地酒紅雙 C 標誌，讓人好想收藏。

▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

▲腮紅是上市40年依然是人氣熱賣單品。

說到香奈兒明星彩妝，就絕不會漏掉圓形腮紅，只要輕輕刷在肌膚，絕美光澤打造健康水潤光采。圓形腮紅憑藉其著名的玫瑰香氛，為雙頰留下細緻香氣，搭配其獨特盒身設計，黑漆流線方盒，點綴雙C標誌，內附巧妝鏡與腮紅刷，可輕鬆上妝，為市面上辨識度最高的腮紅。
▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 圓形腮紅 限量紀念版，#330 玫瑰柔光，1,700元。

為了慶祝上市40週年，經典色選推出限量紀念版包裝，搭配色彩飽和的勃艮地酒紅雙 C 標誌，刷上腮紅再塗上COCO晶亮水唇膏，用色彩盡情閃耀動人魅力。

▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

▲米蘭絕色系列是許多女生心目中的夢幻單品。

在日本低調熱賣30年的米蘭絕色蜜粉餅，是許多狂熱者每年必搶購的收集品。從2013年推出同系列的米蘭絕色美膚香體粉，讓身體也同樣能享受到擁有尊寵感的奢華質感。

延續米蘭蜜粉餅30周年的主題，米蘭絕色美膚香體粉的外觀，彷彿有著兩位守護幸福天使被米蘭大教堂彩繪花窗玻璃純淨的光芒包覆著，彼此珍愛並分享快樂的每一天。

▲香奈兒推出酒紅Logo圓形腮紅限量版。（圖／品牌提供）

▲今年一次推出兩款身體蜜粉，給消費者更多選擇。（左）米蘭絕色美膚香體粉2020，30g，2,050元、(右）米蘭絕色美膚香體粉2020 GR，2,700元。

身體蜜粉日常可修飾頸部細紋與紋理，打造清爽柔滑的愉悅膚觸，也可當撫去使用防曬品的黏膩感，持續妝效與舒適感；或沐浴後、睡前使用，享受溫柔療癒的香氣與肌膚觸感，方便攜帶的粉餅設計，外出時輕鬆補擦。

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關鍵字：

香奈兒, 圓形腮紅, 紀念版, 佳麗寶, 米蘭絕色身體蜜粉
fashion.net

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