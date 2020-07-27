資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美　驚人修復力縮時保養必備

▲保養做對了，睡一覺就能變美。（圖／Pexels）

記者李薇／綜合報導

想睡美容覺，晚安凍膜絕對是最佳幫手，睡前抹上讓保養成分滲透肌膚，早上起床臉蛋就發光到讓人驚豔，各式凍膜怎麼選？資生堂怡麗絲爾晚安凍膜絕對是其中佼佼者，女星范冰冰也曾大推。購物網站「Her和她」正推出超好康的優惠，怡麗絲爾「彈潤晚安凍膜」原價900元，特價650元，及「淨白晚安凍膜」原價1000元，特價700元，想要一夜變美，就靠它們了！

▲資生堂怡麗絲爾「彈潤晚安凍膜」原價900元，特價650元，有效期限至2021年9月、「淨白晚安凍膜」原價1000元，特價700元，有效期限至2021年10月。點我購買。

怡麗絲爾系列是資生堂旗下最厲害的膠原蛋白科研所製作出來的保養品，晚安凍膜更是很多人愛用、默默熱賣的好物，內含膠原蛋白GL成分，敷完隔天臉都會亮到不行，摸起來甚至都有滑順感，讓人都驚艷「自己怎麼會有這麼好的膚況」。

怡麗絲爾「彈潤晚安凍膜」和「淨白晚安凍膜」都屬於塗敷式凝凍面膜，主打夜間修復，用於晚上保養的最後一道程序，均勻塗抹全臉，像面膜一般覆蓋肌膚，讓凝凍好好吸收，藉由膠原蛋白GL成分，在睡眠期間修護肌膚在白天受到的損傷，簡單方便又有效率，自然大受青睞，除了主攻晚上，白天保養也可以使用，用較少的量塗抹吸收後，上妝更服貼。

▲忙到沒時間，很需要簡單的縮時保養。（圖／Pexels）

夏天天氣炎熱，臉常常會有曬紅、泛紅的狀況，也能放進冰箱降溫後，再敷上臉，補水的同時又達到鎮定舒緩的效果，不過一旦冷藏過，建議後續也要放回冰箱，直到使用完畢。

還有的資深粉絲研究出更厲害的用法，就是在敷完之後，直接當成按摩霜，拿來按摩臉部肌膚，透過手技不但可以瘦小臉，按完之後臉部肌膚更是又水嫩、又發光，讓人忍不住一摸再摸。

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購物網站「Her和她」推出兩款怡麗絲爾晚安凍膜的超級特惠，「彈潤晚安凍膜」原價900元，特價650元，有效期限至2021年9月，「淨白晚安凍膜」原價1000元，特價700元，有效期限至2021年10月，忙得沒時間好好敷臉、照顧肌膚，一定要用它，睡一覺就變美，多麼容易啊！

▲資生堂「小金管」怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，35ml，原價900元、特價739元。點我購買。