fb ig video ETtoday search mobile

貓奴又要暴動了！超可愛貓咪眼影盤　讓人想要包色收藏

>

記者李薇／綜合報導

身為貓奴，只要看見有關於貓咪的任何周邊，通常都會忍不住的全部包下，最近大陸品牌VENUS MARBLE就推出貓咪系列的眼影盤，其中橘貓盤更是超級受到歡迎，因為裡面的配色不但很日常，包裝上的橘貓更是可愛到不行，讓人想要買來收藏。

▲VENUS MARBLE,1028,眼影,眼影盤,彩妝,。（圖／IG）

▲VENUS MARBLE橘貓眼影盤。（圖／lipsjp IG）

這次出的系列非常多元，總共有橘貓、美國短毛貓、加拿大無毛貓、暹羅貓、英國短毛貓、布偶貓總共6種眼影盤的配色，全部都是按照貓咪身上的顏色作為發想，設計出4色的眼影盤，其中橘貓款最受到歡迎，是運用橘色、粉橘、珠光橘調、香檳珠光的顏色作為組合，相當美麗又好上手。

▲VENUS MARBLE,1028,眼影,眼影盤,彩妝,。（圖／IG）

▲VENUS MARBLE貓咪眼影盤。（圖／rira_yukari IG）

另外，布偶貓的紫色搭配也是相當美麗，以薰衣草紫色搭配酒紅調的紫色，塗抹上雙點可以展現出布偶貓的高冷、傲嬌，非常適合喜歡紫色調眼影的女孩；像是加拿大無毛貓的款式也很多人選，一點粉嫩紅搭配上大地色，實搭又有創意。

▲VENUS MARBLE,1028,眼影,眼影盤,彩妝,。（圖／IG）

▲VENUS MARBLE推出的眼影盤大約台幣330元。（圖／bliliant_plus IG）

針對眼影系列， 1028也推出全新推出9色精裝輕巧版「調眼色限量眼彩盤」，承襲頂級製粉技術，打造服貼滑順的極顯色質地，一盤結合棉花般的輕柔霧面質地、絲滑綿密的金屬鑽光及服貼不掉粉的精緻銀河大亮片。

▲VENUS MARBLE,1028,眼影,眼影盤,彩妝,。（圖／IG）

▲1028推出眼影系列，14g售價420元。（圖／公關提供）

特選亞洲肌專屬色選，以時髦茶粉、茶棕色為主調配色，調製兩款眼盤，集結粉櫻花瓣、酒粕杏桃，搭以榛果肉桂色及玫瑰銀河亮片點綴而成輕華麗的盛妝盤，展露半熟女孩柔和的微大人感，微醺甜卻不過份嬌媚。

另一盤則網羅蜂蜜薑糖、赤楓紅棕，配上奶萃拿鐵色及金橘花火亮片點亮而成特立個性的棕影盤，展現夏日清新活力的明淨眼妝。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VENUS MARBLE, 1028, 眼影, 眼影盤, 彩妝
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

3個習慣無痛改善下半身臃腫　穿短褲超好看

3個習慣無痛改善下半身臃腫　穿短褲超好看

寶貝這樣穿時尚度100%！韓國小姊弟的夏日「慵懶風」萌翻天

寶貝這樣穿時尚度100%！韓國小姊弟的夏日「慵懶風」萌翻天

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

男人也愛美！香奈兒「BOY彩妝」添新成員，霧面指彩超吸睛 范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」　網直言：換人穿很可怕 奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包 太陽眼鏡選對了臉直接小一號　4種臉型適合的款式跟著買 頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機 日妞傳授5大約會必用獵男攻略　保證對你超有興趣、下次約會也搞定 從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面