貓奴又要暴動了！超可愛貓咪眼影盤　讓人想要包色收藏

記者李薇／綜合報導

身為貓奴，只要看見有關於貓咪的任何周邊，通常都會忍不住的全部包下，最近大陸品牌VENUS MARBLE就推出貓咪系列的眼影盤，其中橘貓盤更是超級受到歡迎，因為裡面的配色不但很日常，包裝上的橘貓更是可愛到不行，讓人想要買來收藏。

▲VENUS MARBLE橘貓眼影盤。（圖／lipsjp IG）



這次出的系列非常多元，總共有橘貓、美國短毛貓、加拿大無毛貓、暹羅貓、英國短毛貓、布偶貓總共6種眼影盤的配色，全部都是按照貓咪身上的顏色作為發想，設計出4色的眼影盤，其中橘貓款最受到歡迎，是運用橘色、粉橘、珠光橘調、香檳珠光的顏色作為組合，相當美麗又好上手。

▲VENUS MARBLE貓咪眼影盤。（圖／rira_yukari IG）



另外，布偶貓的紫色搭配也是相當美麗，以薰衣草紫色搭配酒紅調的紫色，塗抹上雙點可以展現出布偶貓的高冷、傲嬌，非常適合喜歡紫色調眼影的女孩；像是加拿大無毛貓的款式也很多人選，一點粉嫩紅搭配上大地色，實搭又有創意。

▲VENUS MARBLE推出的眼影盤大約台幣330元。（圖／bliliant_plus IG）



針對眼影系列， 1028也推出全新推出9色精裝輕巧版「調眼色限量眼彩盤」，承襲頂級製粉技術，打造服貼滑順的極顯色質地，一盤結合棉花般的輕柔霧面質地、絲滑綿密的金屬鑽光及服貼不掉粉的精緻銀河大亮片。

▲1028推出眼影系列，14g售價420元。（圖／公關提供）



特選亞洲肌專屬色選，以時髦茶粉、茶棕色為主調配色，調製兩款眼盤，集結粉櫻花瓣、酒粕杏桃，搭以榛果肉桂色及玫瑰銀河亮片點綴而成輕華麗的盛妝盤，展露半熟女孩柔和的微大人感，微醺甜卻不過份嬌媚。

另一盤則網羅蜂蜜薑糖、赤楓紅棕，配上奶萃拿鐵色及金橘花火亮片點亮而成特立個性的棕影盤，展現夏日清新活力的明淨眼妝。