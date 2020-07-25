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2020上半年熱銷球鞋TOP10！打敗孫芸芸鋸齒鞋、「朴敘俊同款」的是它

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編輯／Emily　圖／翻攝自knckff.com、sneakernews.com、IG@bn_sj2013、@welovesneakerscom

球鞋是流行時尚不能缺少的單品，每回推出新造型、聯名款總會引發話題，2020上半年就已經有Nike與Stussy、Travis Scott聯名、Adidas的Yeezy 鞋等超多爆款，究竟在激烈競爭當中，哪些球鞋才真的賣最好？快來看看台灣今年的銷售排行榜TOP10。

2020上半年的銷售排行榜TOP10，是由台灣球鞋交易平台KNCKFF所公布，裡面Nike、Jordan鞋完全霸榜，共有九雙上榜，其中只有第三名是Adidas與Kanye West合作的Yeezy Boost 350 V2黑魂款。

第十名到第八名都是Nike的Jordan鞋款，分別是《灌籃高手》「流川楓款」Air Jordan 5 「Fire Red」，有「平民閃電」之稱的Air Jordan 1 Retro High OG「Game Royal」配色，以及和Off-White合作的綠色Nike Dunk Low聯乘鞋款。

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

有明星加持的鞋款果然人氣火爆，Nike和饒舌歌手Travis Scott的聯名系列話題度超高，獨特變形蟲圖騰的Nike SB Dunk Low位列第七，很多人心目中的神鞋「倒勾」Air Jordan 1則是第四名。

另外兩雙有名人加持的是第六名Nike Wmns Ryz 365「鋸齒鞋」，在孫芸芸穿過後，馬上成為網美們的必備款。第二名則是朴敘俊穿過的奶茶色Nike x Stussy聯名Zoom Spiridon Caged 2。

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

從競爭中脫穎而出，奪得第一的就是Sacai與Nike聯名的 LDV Waffle鞋款，以鬆餅為靈感的鞋底、重複交疊的Swoosh特別有潮流感，果然擄獲鞋頭們的心，其中「Summit White」灰、白配色是第五名，黑色的「Black Nylon」款則成為暢銷冠軍。

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

完整排行榜：

▲球鞋銷售排行榜。（圖／翻攝自sneakernews.com）

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關鍵字：

球鞋, 排行榜, nike, 聯名, yeezy, jordan
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