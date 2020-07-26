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加倍佳棒棒糖竟然出飲料　草莓奶油口味洗版IG啦！

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記者李薇／綜合報導

加倍佳棒棒糖的草莓奶油口味，相信很多人一定都有吃過，最近日本就推出同樣口味的飲料，外面標榜的就是草莓奶油口味的單品，喝起來據說很像是草莓牛奶，不會過甜，讓人好想立刻飛去日本來一打。

▲加倍佳,草莓奶油,飲料,日本,飲品。（圖／IG） 

▲看起來超好喝的加倍佳飲料。（圖／daiki_gram_66 IG）

更加倍佳棒棒糖是很多人童年的回憶，其中草莓奶油口味更是很多人都吃過，最近日本全家就推出草莓奶油口味的飲料，粉紅色的經典包裝設計，讓人一看就知道是跟加倍佳合作，細緻的草莓以及奶油插畫，讓人看到就想要來一杯。

 ▲加倍佳,草莓奶油,飲料,日本,飲品。（圖／IG）

▲喝起來聽說像是草莓牛奶。（圖／aimer6002 IG）

因為特殊的包裝加上是很多人童年的回憶，這款飲品一推出就吸引很多人買來嘗鮮，尤其是女孩們，紛紛喝完都大推「還想再來一杯」、「是草莓牛奶的味道」、「本來以為應該會很甜，沒想到味道恰到好處」。

 ▲加倍佳,草莓奶油,飲料,日本,飲品。（圖／IG）

▲加倍佳草莓奶油飲料。（圖／yuri_tojo IG）

不只是這次的飲料，之前南韓推出的加倍佳汽水，總共分為3種不同的口味，粉紅色的是草莓奶油、橘色是橘子、紫色則是葡萄，酸甜的水果香加上氣泡口感，讓人一喝下就很有消暑的清涼感，尤其是特別的草莓奶油，更是網友爭相嘗試的熱門口味。

將加倍佳棒棒糖出成汽水，話題十足，一罐售價1000韓元（約30元台幣），在便利商店上市之後，立刻吸引許多南韓網友爭相試飲，許多人都覺得蠻好喝，「就跟棒棒糖的味道一樣」、「包裝實在太可愛」。

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關鍵字：

加倍佳, 草莓奶油, 飲料, 日本, 飲品
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