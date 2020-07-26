CITIZEN復刻「瓶中信」機械錶　2萬有找搶限量款

▲CITIZEN代言人王建民佩戴黑潮64復刻機械腕錶，17,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於1964年以「瓶中信」模式進行「Kuroshio’ 64（黑潮64）」計畫，將1959年推出的Parawater腕錶與日本民眾的親善訊息放入浮標內丟入海裡，順著黑潮一路漂到美加地區，以測試腕錶的防水性，最終被美國奧勒岡州及加拿大溫哥華民眾撿到，並證實腕錶正常運行，展現絕佳防水技術，此傳奇錶款今年再現，品牌推出黑潮復刻機械腕錶，當中深藍色面盤款限量1959只，致敬經典之作。

▲CITIZEN黑潮64復刻機械腕錶以1964年實驗「Kuroshio 64（黑潮64）」命名，NK0008-85L藍面款17,800元。



▲CITIZEN綠面款型號NK0001-25X腕錶（左）15,800元，NK5000-98L腕錶17,800元。



CITIZEN以1959年第一代Parawater腕錶為靈感，打造黑潮復刻機械錶，配備具60小時動力儲存與秒針暫停功能的自動上鍊機芯，當中限量1959只的不鏽鋼鍊帶款搭配洋流波紋裝飾的深藍色面盤，小牛皮錶帶款則為墨綠色面盤；品牌同時發表具小秒針顯示的2款鍊帶機械錶，均配備清晰時標並展現簡約風格，且價位都在2萬元以內，是進門機械錶世界或作為父親節禮物的絕佳選擇。

▲Tissot力洛克系列自動錶（左）17,600元，Carson系列自動錶19,400元。（圖／Tissot提供，以下同）

鎖定2萬元內機械錶，瑞士品牌Tissot（天梭表）力洛克與Carson系列都各有優雅款式，前者面盤中央雕花再搭羅馬數字較為典雅，而Carson自動錶風格俐落，均搭載80小時動力儲存自動上鍊機芯。

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