皮卡丘閃電尾巴變「巨型抱枕」！110公分軟萌破表、夾著入睡超療癒

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皮卡丘高人氣無法擋，Pokémon官方商店早在2017年就曾推出過「尾巴抱枕」，超逼真還原皮卡丘黃棕色相間的閃電尾巴，引發廣大迴響。在粉絲期盼下，這回將開賣110ｃｍ超巨型抱枕，抱著睡覺簡直是一大療癒享受，別再錯過！

▲Pokémon Center Online 宣佈將開賣「巨型皮卡丘尾巴抱枕」 。（圖／翻攝自品牌官網）

Pokémon Center Online 宣佈將開賣「巨型皮卡丘尾巴抱枕」，一夕之間激起粉絲熱議，事實上該單品在2017年首次登場，這回延續原始設計風格，保留了皮卡丘極具辨識度黃綜色相間的尾巴，像是鋸齒狀閃電形狀，以及前窄後寬的造型都被完美還原，讓寶可夢迷心滿意足。

▲巨型抱枕長達110cm，是普通抱枕的1.5倍大。（圖／翻攝自品牌官網）

此次將提供兩種尺寸的抱枕，一款是普通靠墊大小，另一款尺寸達到110cm，是普通抱枕的1.5倍大，巨大形狀光是看到就相當討喜，無論是抱著睡覺或是躺在上頭都十分療癒。且這回將採取預購生產制度，將於7月31日至 8 月 27 日開放預購，售價約台幣 2,424 元。

▲New Era也推出夏季最新《New Era x Pokémon》系列，帽款NT$1,280起；服飾NT$1,680 。（圖／品牌提供）

除了抱枕是必買單品，美國潮流品牌New Era也推出夏季最新《New Era x Pokémon》系列，一共12款帽子及6款服飾。設計上將皮卡丘的特色發揮無遺，像是在59FIFTY、9FORTY帽子前方，運用黃色與閃電特徵巧妙融入品牌LOGO，帽後及帽側則分別繡上紅白配色的New Era與Pokémon字樣，具有兩大經典結合的象徵意義。