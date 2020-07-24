吃白米除濕氣兼瘦身！Ella陳嘉樺給女孩的5個保養建議

▲明年即將邁入40歲的Ella，膚況極好。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Ella陳嘉樺越活越美，時間絲毫沒在她臉上留下痕跡，質感拚得過少女，她分享老老實實保養、作息正常、挑對適合保養品，肌膚就不怕出大問題。她也大方分享5個保養建議，跟著做就沒錯ㄧ

1.保養不要臨時抱佛腳

Ella分享保養肌膚沒有捷徑，每天就是紮實的做，不要臨時抱佛腳。對她而言，每天該做的護膚早已融入生活中，一點都不累，笑說即便是喝到微醺，現在也變得成熟懂事，一定要做好卸妝、清潔、塗完保養品才能安心睡。

▲Ella是雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉。（圖／翻攝自Ella IG）

2.給肌膚最好的

剛入行時不知道怎麼保養，總是砸錢買到不適合自己的保養品，直到遇到小棕瓶之後，很放心把肌膚教給它。Ella化妝包必帶的就是原生露、小棕瓶、護唇膏，不管肌膚遇到什麼狀況，都沒問題。

▲Ella分享每天早餐就是三角飯糰。（圖／翻攝自Ella FB）

3.三餐吃白米除濕氣

Ella日前求助中醫調理身體，中醫師說白米是最好食物，能幫助去除體內濕氣，像是糙米對腸胃不好的人來說，反而很負擔。Ella現在三餐都吃白米搭上菜和肉，瓜類、沙拉等寒性食物不碰，下午四點後也不吃水果，一陣子認真吃白米飯下來，沒有變胖，甚至還變瘦了。

4.不碰甜食、飲料

她進一步分享高碳水化合物才是變胖主因，像是她蛋糕、飲料都不碰，偶爾真的嘴饞就只吃一口，冰的、比體溫低的食物也要少吃，晚餐五點半左右就吃，中醫理論是飯菜正常吃，不過她自己有白飯減量，晚上真的太餓會喝點清酒搭上鹹味海苔，絕不吃甜食。

▲平時除了運動也愛戶外爬山。（圖／翻攝自Ella FB）

5.維持運動習慣

因為心臟不太適合劇烈運動，因此運動從比較舒緩的瑜珈下手，最近也開始嘗試ZUMBA來幫助提升心臟強度，請老師幫忙設計簡單一點的動作，有流到汗就好，趁小孩午睡時趕快運動，建立運動習慣又能幫助維持體態。

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