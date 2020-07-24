fb ig video ETtoday search mobile

吃白米除濕氣兼瘦身！Ella陳嘉樺給女孩的5個保養建議

>

▲▼採訪雅詩蘭黛代言人ELLA。（圖／記者黃克翔攝）

▲明年即將邁入40歲的Ella，膚況極好。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Ella陳嘉樺越活越美，時間絲毫沒在她臉上留下痕跡，質感拚得過少女，她分享老老實實保養、作息正常、挑對適合保養品，肌膚就不怕出大問題。她也大方分享5個保養建議，跟著做就沒錯ㄧ

1.保養不要臨時抱佛腳

Ella分享保養肌膚沒有捷徑，每天就是紮實的做，不要臨時抱佛腳。對她而言，每天該做的護膚早已融入生活中，一點都不累，笑說即便是喝到微醺，現在也變得成熟懂事，一定要做好卸妝、清潔、塗完保養品才能安心睡。

▲▼ella越活越美3秘訣。（圖／翻攝自ELLA IG）

▲Ella是雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉。（圖／翻攝自Ella IG）

2.給肌膚最好的

剛入行時不知道怎麼保養，總是砸錢買到不適合自己的保養品，直到遇到小棕瓶之後，很放心把肌膚教給它。Ella化妝包必帶的就是原生露、小棕瓶、護唇膏，不管肌膚遇到什麼狀況，都沒問題。

▲▼Ella給女孩的5個保養小建議 。（圖／翻攝自ELLA FB）

▲Ella分享每天早餐就是三角飯糰。（圖／翻攝自Ella FB）

3.三餐吃白米除濕氣

Ella日前求助中醫調理身體，中醫師說白米是最好食物，能幫助去除體內濕氣，像是糙米對腸胃不好的人來說，反而很負擔。Ella現在三餐都吃白米搭上菜和肉，瓜類、沙拉等寒性食物不碰，下午四點後也不吃水果，一陣子認真吃白米飯下來，沒有變胖，甚至還變瘦了。

4.不碰甜食、飲料

她進一步分享高碳水化合物才是變胖主因，像是她蛋糕、飲料都不碰，偶爾真的嘴饞就只吃一口，冰的、比體溫低的食物也要少吃，晚餐五點半左右就吃，中醫理論是飯菜正常吃，不過她自己有白飯減量，晚上真的太餓會喝點清酒搭上鹹味海苔，絕不吃甜食。

▲▼Ella給女孩的5個保養小建議 。（圖／翻攝自ELLA FB）

▲平時除了運動也愛戶外爬山。（圖／翻攝自Ella FB）

5.維持運動習慣

因為心臟不太適合劇烈運動，因此運動從比較舒緩的瑜珈下手，最近也開始嘗試ZUMBA來幫助提升心臟強度，請老師幫忙設計簡單一點的動作，有流到汗就好，趁小孩午睡時趕快運動，建立運動習慣又能幫助維持體態。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

ella, 保養, 陳嘉樺, 秘訣, 飲食, 運動
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「第一腿精」換人做？徐睿知超纖長筷子腿　美得有夠不真實

南韓「第一腿精」換人做？徐睿知超纖長筷子腿　美得有夠不真實

徐睿知素顏一樣有水煮蛋美肌！平時連防曬都不擦　獨家保養關鍵在「卸妝」

徐睿知素顏一樣有水煮蛋美肌！平時連防曬都不擦　獨家保養關鍵在「卸妝」

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

佛系無痛的「氣泡水減肥法」正夯！避開4點NG事項就能輕鬆瘦 造型師又來剪衣服！Jennie透視裝剪成平口、Lisa衣服只剩上緣 Dyson全球大砍900名員工！英國成重災區 誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂 Ella化身保養導師！自曝越活越美秘訣，絕對不能沒有「它」 UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！ 五月天阿信找林志玲設計「雙子星服裝」　配熱褲加辣超性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面