《蠟筆小新》的烏賊碗、塗鴉杯杯實體化！超Q三加一餐具組免千元

編輯／Emily 圖／翻攝自duckyworld.co.kr、IG@duckyworld_kr、@jjang_nol

《蠟筆小新》是很多人最愛的卡通，周邊商品出不停之外，就連卡通裡的物品也被實體化，先前出過的雙葉幼稚園小書包、妮妮兔娃娃都讓粉絲們瘋狂，這次韓國品牌DUCKY WORLD居然把小新吃飯用的餐具組神還原！從碗筷到杯子都有，可愛造型絕對必收。

回顧《蠟筆小新》裡的畫面，小新吃飯時都是使用淺藍色碗筷，飯碗上面有隻黃色的烏賊，另一個湯碗是淡黃色，上面有隻紅章魚，他的專屬馬克杯則是鮮黃色，上面有黑色塗鴉線條。

在 Instagram 查看這則貼文 더키월드 DUCKY WORLD（@duckyworld_kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 4:32 張貼

DUCKY WORLD就把這些餐具原封不動的搬到真實世界，兩個碗、杯子、筷子都長得跟卡通一模一樣，手繪風圖案好童趣，筷子還用韓文寫上「小新的」，用這組超Q的餐具裝飯菜，絕對讓你食慾大增，彷彿自己也變成小新啦！一整組售價39,500韓元（約台幣967元），粉絲千萬別錯過。

在 Instagram 查看這則貼文 （@podongi_i）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 8:07 張貼

喜歡《蠟筆小新》商品的話，日本扭蛋公司GASHAPON也推出了「蠟筆小新充電線保護套」扭蛋第三彈，角色們呈現攀爬姿勢，套在充電線上整個萌翻。有頭上被揍出一個包和穿猴子裝的小新，還有肥嘟嘟左衛門、妮妮的兔子娃娃、康達姆機器人、光屁屁怪獸總共六種款式。扭蛋一顆200日圓（約台幣55元）。





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