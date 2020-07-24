Somi全昭彌新歌造型辣翻900萬人　「水藍液態裙」直逼腿根

▲南韓混血女星SOMI 新曲《What You Waiting For》造型突破尺度。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

以期間限定女團「I.O.I」出道的Somi（全昭彌）近期發表新單曲《What You Waiting For》，創下短短2日MV瀏覽數破900萬的好成績，Somi頂著混血高顏值備受矚目，這次新歌造型更換上水藍色魚尾裙，彰顯雪白牛奶肌膚，再以緊身材質包覆纖瘦身型，火辣程度破表。

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混血女星Somi顏值驚艷各界，此次新歌《What You Waiting For》更是火力全開，穿上紐約品牌AREA水藍色魚尾裙，反光質地更顯肌膚白皙，尤以裙裝的亮面液態效果堪稱一絕，遊走Somi前凸後翹的身線展開，並且注入抓皺元素點綴，層層堆疊視覺上相當豐盈。Somi也順勢大展姣好身材，露出筆直長腿讓人視線難以離開，配上Alessandra Rich垂墜珠寶點綴，一舉一動散發女神氣場，比起過往甜美打扮，算是罕見的破尺度造型。

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舞台部分，Somi更換上RAISA & VANESSA紅色連身裙，宛如西裝的樣式，以俐落肩線勾勒出傲人直角肩，顯得霸氣許多。而上窄下款的裙襬設計也是一大亮點，中和簡約線條感，瞬間甜美不少。 Somi演繹各種造型絲毫不費力，也引發網友直呼：「Somi顏值逆天」、「身材絕了。」