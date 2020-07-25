DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

▲Dioramour期間限定店有許多吸睛商品。（影／記者林明瑋、實習記者蕭亭瑀攝）

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

Dioramour期間限定店在台北信義新天地A9館開張！Dior使用大量的正紅色和波卡圓點設計，打造浪漫的快閃店，慶祝即將到來的七夕情人節，同時也是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在當前疫情趨勢下想傳遞的一種愛與溫情。Dioramour快閃店有4款獨賣商品，紅色波卡圓點的Lady Dior掛著愛心吊飾，可愛度破表，還有同為紅色圓點的Book Tote托特包等，都是爆款搶手貨。

▲Dioramour期間限定店於新光三越A9館一樓。（圖／品牌提供）

▲ Dioramour 系列以愛為名傾心宣告摯愛心意。（圖／實習記者蕭亭瑀攝，以下同）

法文「Amour」（愛情）一直是經常出現在Dior高級訂製系列的一個單詞，往年的Dioramour系列從包款，配飾到服飾甚至是香水，都能看到品牌運用這個表達愛的詞彙打造出的一系列商品。今年的Dioramour，以紅色波卡圓點為主軸，設計出了七夕情人節限定商品，結合了多元豐富的世界文化，來展現Dior歌頌愛情的概念。

▲Dioramour系列商品全部採用了愛心及波卡圓點等可愛的元素，非常應景即將到來的七夕情人節。





▲搭配紗裙更添浪漫，迷你Book Tote包76,000元、球鞋42,000元。

▲紅色波卡圓點刺繡拖鞋，24,000元。

而此次同樣用「愛」來貫穿Dioramour的設計主軸的系列商品，除了使用了經典的熱情紅，也利用了俏皮可愛的波卡圓點印花，而非一般會聯想到的愛心去展現Maria的創意靈感。波卡圓點一直被迪奧先生視為一種經典不敗的時尚標誌，而此次使用這個元素於Dior的經典Lady Dior提包、Lady D-Lite刺繡帆布包、Book Tote托特包、30 Montaigne蒙田方包，讓這些經典包款更加特別，值得入手好好收藏，配上紗裙、球鞋、拖鞋，都浪漫又優雅。

▲滿滿的紅色波卡圓點讓經典的Lady D-Lite刺繡帆布包更加亮眼特別。



更值得一提的是Dioramour系列限定店推出的獨家商品：滿滿紅色波卡圓點的Lady D-Lite刺繡帆布包、小型托特包、五層小卡夾，以及純白Lady Dior愛心吊飾提包，樣樣都使用了這一系列的標誌元素。

▲Dioramour Lady Dior 紅色波卡圓點刺繡帆布提包，150,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲Dioramour Book 紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包，93,000元。

▲Dioramour紅色波卡圓點五層小牛皮卡夾，30,000元。

▲Dioramour Lady Dior 拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾小型提包，140,000元。

除此之外，快閃店的設計小巧思，從商品本身至成列，到地上的大紅色波卡圓點地毯，都完美呈現了Dioramour以愛為名，想宣告心意的概念，期間限定店從7月24日至8月30日，這個七夕情人節，趕快帶著你愛的親友一起來感受這濃濃的愛意吧！

▲從服飾、包包、配件到店內設計都用上了Dioramour系列的紅色和波卡圓點，整間店呈現浪漫的氛圍。



