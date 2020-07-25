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《玩具總動員》三眼怪大玩變裝！長魚鰭假扮尼莫、迷你版警長更Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp、rakuten.co.jp

《玩具總動員》裡的三眼怪擁有大批粉絲，還經常搞變裝，穿上其他皮克斯動畫人物的服裝，推出公仔、娃娃…等眾多商品，日本玩具公司T-ARTS這次也將推出「變裝三眼怪扭蛋系列」，扮成其他角色造型的三眼怪逗趣可愛，便宜價格讓人好想收全套。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

「變裝三眼怪扭蛋系列」共有五種款式，第一款裝扮成《玩具總動員》主角胡迪，戴上牛仔帽特別帥氣，身上的服裝細節也完美還原。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

第二款居然變成《海底總動員》的主角尼莫，套上橘色小丑魚服裝，兩隻手變形成魚鰭，頭上也看得到背鰭，腳變得好像魚尾巴，原本的螢光綠膚色，配上橘衣服超鮮艷。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

第三款三眼怪換上《超人特攻隊》的隊服，紅色緊身超人裝配上黑眼罩、手套、鞋子，讓他也成為超能家族的一員。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

第四款化身為《天外奇蹟》裡的卡爾爺爺，穿西裝、拄著拐杖真的瞬間變老，臉上的眼鏡、助聽器小細節也不放過，而且嘴巴還擺出卡爾爺爺招牌的下垂表情，相似度滿分。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

第五款三眼怪變成《料理鼠王》的老鼠小米，身穿灰色老鼠裝，耳朵、手腳都跟老鼠一模一樣，還長出兩顆大牙齒，頭上戴著廚師帽也太Q。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲這系列扭蛋高度約5公分，七月正式販售，一顆300日圓（約台幣83元）。

喜歡變裝三眼怪的話，日本迪士尼在樂天商店也有販賣相關系列，有一款三眼怪變身為《玩具總動員4》的兔崽子，做成玩偶收納包，適合裝零錢、小雜物，還有印了很多變裝三眼怪圖案的零錢包和兩款透明手機殼，快來看看三眼怪到底扮過多少角色。

▲變裝三眼怪扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲三眼怪兔崽子玩偶收納包售價2,419日圓（約台幣670元），零錢包售價409日圓（約台幣113元），手機殼售價3,168日圓（約台幣878元）。

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關鍵字：

三眼怪, 皮克斯, 迪士尼, 玩具總動員, 變裝, 扭蛋, 公仔
fashion.net

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