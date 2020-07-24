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誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂

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▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

▲誠品於新竹巨城重新改裝開幕，大片通透空間令人驚艷。（圖／特力屋、誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

進駐新竹巨城購物中心8年的誠品書店，號稱擁有桃竹地區最多藏書，近期因應巨城5樓創藝大樓改裝，也重新「升級」書店空間，並於今（7／24）正式對外開幕，最吸睛的設計空間莫過於挑高達7公尺，長度共有40公尺的「閱讀大道」，透過落地窗與天窗引入光線，讓閱讀空間更加寬廣舒適。

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

誠品於新竹巨城近期完成8年來最大改裝，選用與敦南、信義店相同的白橡實木地板，營造讓民眾可倚窗或席地而坐享受閱讀的氛圍，最大亮點莫過於7公尺高的閱讀大道空間，搭配書牆上10扇玻璃方窗，讓溫暖陽光灑入書區，末端的閱讀書區也有設置5公尺寬落地窗，整體空間明亮又通透，很適合閒逛一下午。

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

針對孩童客群，也規劃專屬獨立的閱讀空間，邀請曾設計衛武營童樂節主視覺的繪本作家黃哇哈，以森林裡可愛動物為主題，為兒童館的插畫增添童趣，其進駐的「化石先生」帶來多款手工擬真的造型動物玩偶，與孩子等身的非洲象、高達280公分的長頸鹿以及與可以當座椅的加拉巴哥象龜等，像是室內動物園一般。

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

誠品表示，近期針對振興券及藝FUN券獨享優惠，會員7／31前於全台誠品書店使用紙本振興券單筆消費滿3,000元，可獲得300元抵用券與300元誠品網路書店購物金；8／31前於全台誠品書店使用藝FUN券單筆消費滿600元，可獲得50元抵用券與50元誠品網路書店購物金，以上皆為限量。

特力屋手創空間近期則在統一時代百貨台北店，位於忠孝東路大門位置，打造全球唯一HELLO KITTY巨型木作夜燈，也成為最夯的打卡新熱點，民眾可以免費走入巨型夜燈拍照打卡，白天與夜晚各有不同光景，即起至8／2活動期間的周五六日，現場還可以購買特力屋手創空間三麗鷗授權DIY材料包，直接簡單在家就能組裝。

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

▲誠品,特力屋打卡點。（圖／特力屋、誠品提供）

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關鍵字：

誠品, 新竹, 巨城, 特力屋, 打卡, 統一時代
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