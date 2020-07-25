快來試手氣！8／1蘭蔻「超級黑瓶日」，消費有機會刮中「整組免費」

▲蘭蔻誠意十足，刮刮卡最大獎為小黑瓶50ml。（（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蘭蔻明星商品小黑瓶.，自2019年全新升級上市後，有口皆碑的強大修護力，儼然成為網友們心目中的超級精華。適逢小黑瓶上市滿一週年，蘭蔻訂定8／1為「超級黑瓶日」，推出超級黑瓶升級組，更於10個指定專櫃消費贈送年輕升級刮刮卡，讓你試試手氣。

▲LANCOME 超級黑瓶升級組，3,000元，實際價值4,166元。

▲凡購買組合於指定櫃點，可兌換刮刮樂來試手氣，張張都有獎。

小黑瓶一用就有感，為歡慶《超未來肌因賦活露》成為口碑NO.1精華，蘭蔻將於8月1日訂為「超級黑瓶日」，除了推出以超未來肌因賦活露30ml為主產品的「超級黑瓶升級組」，更於全台10個指定櫃點加碼贈送限量50張年輕升級刮刮卡，購買特惠組後立刻現場刮，即有機會再獲得小黑瓶50ml、小黑瓶30ml正產品、整單全免、小黑瓶7ml等超狂好禮。

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▲2020年小棕瓶全新升級，連包裝都變得更有質感。（圖／品牌提供，以下同）

被暱稱為小棕瓶的特潤超導全方位修護露，也宣布在8／1全新升級，新一代小棕瓶質地更輕盈，使更容易被肌膚吸收，強化肌膚對外在環境傷害的抵禦力。

▲Ella保養絕不能少了小棕瓶。

新一代小棕瓶也換上全新包裝，延續經典的棕色瓶身與滴管設計打造全新精緻優質的可回收玻璃瓶，全新特潤超導全方位修護露擁有高雅的外型輪廓，以簡約線條搭配俐落瓶身，強化漸層透明感，呼應肌膚由內而外所透出的透亮光采。

▲ESTEE LAUDER 全新特潤超導全方位修護露，50ml，3,950元。

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