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LIFE・經典／3天就蓋好的丹麥避世小屋　顛覆你對組裝屋的美感

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▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代建築總是不吝於進行新嘗試，在組裝與測量技術日新月異的前提下，預作的建築工法越來愈常見，然而除了能快速蓋出一棟房子之外，設計美感也是很必要的，位於丹麥的Fyn島上的建築作品Villa Korup，便體現了這兩者的優秀之處。

Villa Korup的主人與使用者是一個6口之家，相較於一般正方的建築設計，Villa Korup採用分離式放射性的空間規劃，來確保窗外美麗的樹景能進入所有的空間之內，同時也兼顧每個空間的隱私與安靜，3個對外擴張的空間，也形成3塊美麗的連接空地，能夠規劃3種不同用途的庭院。

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

向南邊充滿陽光的空地為家中向陽的坡地，是採光最明亮的區域，東邊的空地則作為菜園使用，向西的庭園則作為一個小果園，以及孩子們的遊樂場，若想一個人靜一靜，僅需走進室內空間的末端，就是另一個不同氣氛的區域。

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

其建築是由丹麥、德國建築師Jan Henrik Jansen，以及與澳大利亞建築師Marshall Blecher的合作作品，三邊的形狀巧妙的畫出私人與公共空間，室內如此規劃並非是一個破碎的概念，一旦融合室外區域，居住空間反而像是一個圓形。

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

房子的材質由鋼和交叉層板製成。鋼材起初的油灰色外觀，隨著時間的流逝會變成棕色，然後變成深褐色，交叉層板的木材以傳統的丹麥方式用肥皂和鹼液處理，具有柔軟富有彈性的特質，反而更加耐用舒適。

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

Villa Korup另一個特色是所有建材都在場內先預製，之後再運到該處組裝，這樣能將人工成本減至到最低，此外也對於景觀跟野生的破壞程度最小，不需要再考量放置建材的區域，這樣能還要再多砍上幾棵樹才能完成。

▲僅花費3天就組裝完成的Villa Korup。（圖／翻攝Jan Henrik Jansen、Marshall Blecher官網）

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關鍵字：

LIFE經典, 建築, 避世小屋, 組裝屋
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