修杰楷「回春」秘訣靠電眼　跟老婆賈靜雯共用保養好甜蜜

記者李薇／台北報導

藝人修杰楷24日出席La Prairie板橋大遠百全球形象概念店活動，在現場他也分享自己的美肌秘訣，他認為，作為一個演員眼神非常重要，所以平時也會注重眼睛的保養，在肌膚清潔完、基本的保濕之後，會塗抹黃鑽魚子緊俏美眼精華，幫助眼周看起來更加有神。

▲修杰楷出席活動。（圖／記者李薇攝）

不只是每天晚上擦，修杰楷表示，工作前一天晚上還有隔天早上，都會加強塗抹眼部精華，有時候睡眠時間不夠的時候，用它就可以看得到效果，「反正就是看老婆怎麼做，我就會跟著做，也會用她的保養品，清潔保濕、敷面膜，有時候也會試用新品。」



除了保養，最近修杰楷也沉迷於運動，一週都會運動3、4天，大多都是做循環運動，偶爾也會做瑜伽、彼拉提斯等等，飲食部分也是自己料理，像是168斷食，早上就會喝咖啡、水，中午吃一些蛋白質、雞肉、水煮蛋等等，晚上會有少量的澱粉。

▲La Prairie全新的全球形象概念店。（圖／記者李薇攝）



La Prairie在板橋大遠百開設全球形象概念店，由專屬瑞士建築師Stana Pijunovic團隊量身設計，運用當代瑞士建築學派的精鍊風格，以高山峰稜幻化為洗鍊的結合折線，運用銀白色大理石設計，展現出阿爾卑斯山的清新純淨。

▲肌膚之鑰推出塑妍逆齡彈潤乳霜，售價11,800元。（圖／品牌提供）



提到頂級保養，最近肌膚之鑰也推出全新塑妍逆齡彈潤乳霜，內含珍稀珠寶級成分「光采智能複合物」，白晝黑夜使用全天鎖住肌膚水分，同時讓臉蛋線條更為緊緻，同時改善肌膚紋理，重現彈潤豐盈的肌膚光采。