「人間芭比」Lisa撩人姿勢秀寶格麗　網讚「看了都想買了」

▲Lisa絕美pose秀寶格麗Serpenti系列，讓網友都想買珠寶了。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



記者陳雅韻／台北報導

被譽為韓國女團BLACKPINK最美成員、「人間芭比」Lisa是時尚圈寵兒，除了與法國品牌CELINE合作無間，近期也戀上義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），從她最新釋出的美照，可見她將珠寶戴好戴滿，特別是她一手舉起繞過頭秀Serpenti系列腕錶與珠寶的pose，撩人姿態被網友狂讚，留言「看了都想買寶格麗了」。

▲Lisa佩戴寶格麗Serpenti Tubogas精鋼單圈腕錶（左）177,800元，Serpenti Viper白K金珍珠母貝與鑽石戒147,000元。（圖／寶格麗提供）



另一張美照則是Lisa穿上黑色荷葉領露肚裝，卻搭配寶格麗今年主打的B.zero1 Rock系列戒指與多個B.zero1手環，充滿個性的珠寶與女人味服裝創造衝突反差感，更讓人眼睛為之一亮。

▲Lisa女人味服裝搭配充滿個性的寶格麗B.zero1 Rock珠寶，展現衝突美。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



▲B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒（左）233,200元，BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環459,300元。（圖／寶格麗提供）

眼尖的粉絲也發現，Lisa應是「左臉人」，特別喜歡左臉入鏡，穿著CALVIN KLEIN運動內衣露出腹肌也要左臉示人，她曾透露最在意自己大小眼，特別是左眼眼皮折痕較深，因此會把眼線畫寬一點，拉長眼尾讓眼睛更有放電效果。

▲Lisa穿CALVIN KLEIN運動內衣露出腹肌，照樣以左臉示人。

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