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曾之喬「長輩」見人火辣現身DIOR　透露沒辦法和「這種人」結婚

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▲曾之喬大辣出席「Dioramour」期間限定店。（影／記者張毓容攝）

記者王則絲／台北報導

女星曾之喬今（24日）出席DIOR位於信義新天地A9的「Dioramour」期間限定店開幕活動，穿著一身突破尺度的浪漫波點洋裝亮麗現身，難得讓長輩出來露面，好身材讓現場觀眾大飽眼福！被問及在婚後老公是否會管穿著尺度，曾之喬霸氣回答，「我沒辦法跟一個會管我穿搭的人結婚！」也呼籲眾女孩：「女生不用給自己侷限包袱。」漂亮才是最重要的。

▲Dior快閃店。（圖／品牌提供）

▲曾之喬大辣出席「Dioramour」期間限定店。（圖／品牌提供，以下同）

今日來到以紅色波卡圓點為主題的「Dioramour」快閃店，曾之喬也呼應浪漫氛圍的主題，穿上DIOR「七夕限定系列」粉色圓點洋裝，難得大方秀美胸，火辣指數破表，令人不知道眼睛看哪裡，她也害羞的說：「在台灣這樣穿回頭率太高了，但是如果是在歐洲的話就算不穿內衣都OK！」今天特別搭配比較帥氣的鳳眼眼線妝容，來中和整身的甜美氣息，展現曾之喬專屬的個人Style。

▲Dior快閃店。（圖／品牌提供）

▲Dioramour 粉色波卡圓點洋裝NT＄350,000、ROSE DES VENTS 心型項鍊NT＄66,200。（圖／品牌提供）

經常出席時尚活動的曾之喬，曾在秀上與DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri有過數面之緣，曾之喬深深被她隨性自在的性格吸引，說道，如果可以邀請到Maria Grazia Chiuri上自己的YouTube頻道《聊姐了解》節目，最想問她：「身為一個這麼有名的公眾人物，怎麼可以這麼自在？」曾之喬認為自己同樣身為一個名人，十分佩服Maria Grazia Chiuri這種泰然自若的態度，很值得學習！而被問及，「如果讓Maria Grazia Chiuri為妳設計一樣單品的話，希望會是什麼？」曾之喬則毫不猶豫的說：「她做什麼我就穿什麼，還挑！」

▲曾之喬。（圖／品牌提供）

由於曾之喬今日的性感尺度太驚艷，令人不禁好奇老公辰亦儒都不會管嗎？曾之喬回答：「他可能會小吃醋，但不會真的生氣，漂亮就好。」也在訪問中提及：「我應該不會跟一個會管我穿搭的人結婚！除非是在路上露點我給他管當然沒關係！」曾之喬認為男女之間應該要互相尊重，這種事情在婚前就要協調好，女生不用因為結婚而改變自己的風格，「女生不用給自己包袱」，就像曾之喬自己也透露，結婚後的穿著完全沒有改變，跟以前一模一樣。

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關鍵字：

dior, dioramour, 曾之喬, 快閃店, pop up store
fashion.net

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