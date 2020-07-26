會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

一對情侶分手，除了雙方感情走到盡頭，還有其他各種原因，有人重視另一半與家人的契合，也有人在意彼此相處，也有在意對方條件的。而12星座在感情中各有自己的地雷，一旦另一半踩中就會讓他們爆發提分手，像是牡羊受不了一直沈浸在負面情緒中、天秤討厭脾氣暴躁的人等，來看看會讓12星座容易鬧分手的原因有哪些？

牡羊座



牡羊座不僅是行動派代表，天性樂觀開朗又積極，就算遇到不順心的事，也不會讓自己沈浸在低潮裡，但如果你總是很悲觀、想法很負面，沒有多久他們對你就會耐性耗盡，不想跟你待在一起。

金牛座



平和待人很溫和沈穩的金牛座，在戀愛中對另一半的包容心算是滿強的，但他們很受不了別人無理取鬧，若是一而再再而三的任性撒潑，金牛就會狠下心提分手。

雙子座



幽默風趣又反應靈敏的雙子座在任何場合都很討人喜歡，對於異性來說更是充滿魅力，但喜歡追求新奇事物的他們同時也很善變，若是遇到他們覺得更有趣的人，就會想跟現任說再見，轉投別人懷抱了。

巨蟹座



12星座中家庭觀念最重的巨蟹座，很重視家庭的和諧與安定，如果感情不被家人支持，或是另一半跟就是家人處不來，那他們就算捨不得，也會狠下心跟對方分手。

獅子座

好勝心強的獅子座不喜歡低人一等的感覺，不僅對自己很有自信，甚至會希望另一半也是各方面都很優秀的人，若是現任對象的條件太差，他們很快就會想提分手了。

處女座



給人愛挑毛病印象的處女座，在感情中，也會很在意另一半的各項小細節，加上他們天性勤勉、不服輸，是會努力提升自己的人，如果看到另一半毫無上進心、隨便度日，他們是會忍受不了，直接說掰的。

天秤座



天秤座向來是好好先生、好好小姐代表，性格溫柔和善，不喜歡爭執，是標準的和平主義者，尤其是戀愛時，非常討厭吵架的狀態。如果你脾氣很暴躁，動不動就發怒，耍脾氣，天秤是沒辦法忍受你多久的。

天蠍座



天蠍座很重感情，但對於愛恨也非常分明，陷入愛情的天蠍其實對另一半會有很大的包容心，唯有一點絕不能觸碰的地雷，就是三心二意。愛吃醋、佔有慾強烈的他們，一但發現另一半不夠專一，就會毫不留情地捨棄這段感情。

射手座



樂情奔放，容易人來瘋的射手座，是週遭人歡樂的來源，身邊總是圍繞著一大票人，其中當然也包含不少對他們有好感的對象，隨著活動聚會一多難免擦出火花，一旦他們跟新歡達成共識，就會立刻想跟舊愛劃清界線。

摩羯座



性格內斂嚴謹的摩羯座，不管面對什麼事都很務實，還有很強的耐力和毅力，一旦決定目標就不輕言放棄，若是遇到感情阻礙了工作的發展，在愛情與事業的抉擇上，他們大部分都會選擇放棄愛情。

水瓶座



很多人印象中難以捉摸的水瓶座，其實是很看重「感覺」的人，尤其是在感情上，一旦他們覺得雙方相處起來的感覺變質了，或是他們覺得對你沒有感覺了，就不會想再把時間花在你身上了。

雙魚座



雙魚座天性多情又感性，容易陷入浪漫氣氛中，也很需要時時被關懷，若是另一半稍微冷落他們，又遇到一個對自己很好、很關心他們的人，雙魚就會很容易被打動，進而主動提分手。

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