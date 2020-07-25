徐若瑄耐熱穿外套搭潮鞋　周董秀同款反被LV行李箱搶風采

▲徐若瑄穿搶先穿Air Jordan IV Off-White女子專屬鞋款，7,200元。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

記者陳雅韻／台北報導

Off-White創意總監Virgil Abloh創作的Air Jordan IV Off-White女子專屬鞋款25日正式在台開賣，明星們早已率先搶穿，徐若瑄不畏台北高溫，一身帽T流蘇裙搭外套的潮裝扮，就是要凸顯腳上的夯鞋；周杰倫也秀新鞋，但不小心歪樓，因為他身後疊高高的LV（Louis Vuitton，路易威登）行李箱更吸睛。

▲周杰倫也穿Air Jordan IV Off-White潮鞋，但身後彩繪長頸鹿圖案的層疊LV行李箱更吸睛。（圖／翻攝jaychou IG）

Virgil Abloh操刀的Air Jordan IV Off-White鞋以米白為主色調，鞋面選用皮革材質結合網格設計，並在楦頭處加入透明織物展現層次感，定價7,200元。徐若瑄第一時間入手，進公司做新歌宣傳工作立刻秀新的寶貝潮鞋。

▲林俊傑以自創潮牌SMG服裝與G-SHOCK聯名錶，搭配Air Jordan IV Off-White新鞋。（圖／翻攝jjlin IG）

不只女星愛穿，林俊傑與周杰倫也都有一雙，林俊傑穿新鞋搭配自創潮牌SMG服裝、與G-SHOCK聯名錶；周杰倫則穿花花褲配米白新鞋，不過他身後由大大小堆起的LV行李箱與帽盒更受矚目，原來每個箱子上的彩繪組成一隻長頸鹿，超萌！

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