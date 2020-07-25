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瘦子E.SO自曝為「務實型」男友　覺得女生戴這樣單品很有神秘感

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記者王則絲／台北報導

饒舌歌手瘦子E.SO於23日晚間攜手女星曾之喬擔任DIOR七夕主題「Dioramour」快閃店開幕嘉賓，自曝為「務實型」男友，曾買過電鍋、烤箱給女友當禮物，如果要送包包的話他則有獨到的挑選依據，認為：「包包總要能裝點東西吧，買小的不如買大的。」CP值也比較高。

▲瘦子出席Dior快閃店。（圖／品牌提供）

▲瘦子E.SO出席DIOR快閃店開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）

瘦子坦言這是第一次出席時尚精品活動，略顯生澀，因為本身不太懂時尚的關係，特別花了很多時間做功課，活動當晚穿著DIOR男裝早秋系列西裝出場，搭配深藍色緹花馬鞍斜背包，訪問中瘦子提及「特別喜歡乾淨素色、俐落感的西裝」，整套造型剛好很符合他的品味，以183公分的身高、精瘦身材駕馭起來特別好看，看來往後很有機會成為時尚場合的常客。

▲dior單品。（圖／品牌提供）

▲DIOR SADDLE OBLIQUE 緹花馬鞍斜背包 NT＄64,000。

▲瘦子出席Dior快閃店。（圖／品牌提供）

走進以紅色波卡圓點為主題的「Dioramour」快閃店，店內琳瑯滿目的包包，瘦子注意到的卻是「墨鏡」，他表示自己其實蠻喜歡女生戴墨鏡的，「感覺有某種神秘感又很有個性」。

同時瘦子也透露自己是個比較務實的人，像是很多女生喜歡的「小廢包」在他眼裡就是很不實用，「包包總要能裝點東西吧！買小的不如買大的。」例如DIOR的BOOK TOTE就很適合拿來送女友。

▲dior單品。（圖／品牌提供）

▲DIOR 30 Montaigne 白色寬版方框墨鏡 NT＄19,800。

▲瘦子。（圖／記者王則絲攝）

▲瘦子分享「168斷食法」的辛酸。

瘦子近期發行個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，先前運用「168斷食法」成功瘦身練出六塊腹肌引起話題，168斷食法就是指一整天的進食時間濃縮在八個小時之間，瘦子便於訪問中說出真心話：「哇，很痛苦欸。」也哀怨曝光一天的菜單內容，就只有「兩塊雞胸肉、四顆茶葉蛋、一個雞蛋精」，「這是我一整天吃的東西，就這樣。」雖然短期之內十分有效果，像瘦子在一個月之內體脂就從17降到11，不過瘦子其實不太建議大家這樣做，因為飲食不夠均衡的話長期下來是非常不健康的。

▲瘦子出席Dior快閃店。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

dior, dioramour, 快閃店, pop up store, 瘦子, e.so, 頑童, 曾之喬
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