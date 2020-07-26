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男人也愛美！香奈兒「BOY彩妝」添新成員，霧面指彩超吸睛

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▲▼男性也愛美！香奈兒BOY彩妝添新成員 。（圖／品牌提供）

▲男性也開始越來越重視彩妝細節。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

男生也愛美，香奈兒男士專屬彩妝系列再添新成員，加入全新品項保濕乳、遮瑕膏、眼彩筆和指甲油，將男士彩妝市場推高至另一個新境界，午夜藍包裝讓你拿出來補妝也超時尚。

▲▼男性也愛美！香奈兒BOY彩妝添新成員 。（圖／品牌提供）

▲BOY彩妝系列單品越來越完整。

香奈兒於2018年首度推出BOY彩妝系列，推出男性化妝包必備的三大單品，分別為飾底乳、護唇膏和眉筆，自然內斂幫助打造好氣色，整體設計低調質感，適合對自我外表有要求的時髦男士。

▲▼男性也愛美！香奈兒BOY彩妝添新成員 。（圖／品牌提供）

男性指甲油掀起高討論度。

今年香奈兒 BOY 彩妝系列為男士風尚注入全新元素，推出以一款保養產品搭配三款全新彩妝品，全面消除小瑕疵與疲態，賦予男性更上一層樓的自信風采，一如既往，男士總是追求輕盈質地、持久妝效與自然妝感。

▲▼男性也愛美！香奈兒BOY彩妝添新成員 。（圖／品牌提供）

▲將高訂西服幻化為品味質感保養。（圖／品牌提供，以下同）

想要擁有自信臉蛋，除了選擇適合彩妝，保養更為重要。男性總認為保養瓶瓶罐罐沒必要，或總想要便宜行事，但想擁有質感肌膚，第一件事情就是挑對正確保養品。

▲▼ 香奈兒男性彩妝添新成員 。（圖/品牌提供）

▲好的保養品能彰顯男性品味。

就像挑西裝一樣，男性保養品也可以很時尚，Giorgio Armani延續經典的男性時尚風格，推出全新亞曼尼男仕保養系列，承襲品牌一貫的優雅跟簡約自然，將高訂西服的概念與基礎保養跨界結合。

結合高濃度活性成分，一口氣推潔顏乳、保濕露和保濕乳，不僅質地清爽好吸收，俐落的白色瓶身猶如亞曼尼白襯衫般簡潔自然，而黑色的瓶蓋就像黑色領結，象徵著男性簡約、穩重又自信的迷人風采，透過簡單的清潔、保濕、鎖水照顧好男性面子，由內而外打造最具品味的質感生活。

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關鍵字：

香奈兒, BOY彩妝, 單品, 護膚, 彩妝
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