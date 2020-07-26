星・變美／48歲黎姿美貌數十年如一日　全靠4個凍齡秘訣

▲黎姿認為女生看起來比實際年齡少6歲，就算維持很好了。（圖／翻攝自IG/@gigilai_official）

編輯 / Lily

還記得《古惑仔》中飾演「小結巴」的黎姿嗎？今年48歲的她，凍齡模樣讓網友狂讚，歲月在她身上幾乎沒留下痕跡，平日喜歡健身，對於美容也有一套的她，數十年來她的亮麗的外表，幾乎沒有變化。

12年前結婚息影後，48歲的她育有3名女兒，即便離開演藝圈，她仍活躍在IG上，更樂於分享自己的保養心得與生活，年紀即將奔5的她，氣色體態依然在高標之上，一起來看看她的凍齡秘訣。



在 Instagram 查看這則貼文 Gigi黎姿（@gigilai_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 11 日 下午 10:12 張貼

勤敷面膜，但不能敷太久

IG上常見她敷面膜，她覺得敷面膜就像在熬湯，重點是敷臉的時間和後續手法，面膜不宜敷太久，過久反而會吸乾臉上水分，建議20分鐘內就要拿下來，敷後肌膚搭配適當按摩，能幫助精華被肌膚吸收。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi黎姿（@gigilai_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 上午 4:17 張貼

保養對症下藥

保養不要盲從，要依照自己膚況選擇適合護膚品，尤其在換季的日子，肌膚更需要好好保濕，但不代表是要瓶瓶罐罐，若是堵住毛孔則會容易生長粉刺痘痘，善選保養品質地，回到家就要卸妝讓肌膚透氣，才是美肌之道。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi黎姿（@gigilai_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 10:49 張貼



熱愛戶外運動

她曾在IG分享，適當曬太陽是必須，因為陽光能為身體帶來維他命D，是天然的護膚品。雖然曝曬在外，容易生成斑點和皺紋，但她仍熱愛戶外活動勝過室內，像是常外出爬山、跑步，藉由流汗幫助身體排毒，但她提醒大家防曬要做足，除了抹防曬之外，戴帽子、太陽眼鏡都能幫助抵禦紫外線。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi黎姿（@gigilai_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 上午 1:34 張貼

飲食不忌口，但絕不多吃

她的緊緻身材除了勤運動，飲食方面也很注重。她首重均衡，不節食也不忌口，除了不吃高熱量和高脂食物，像是一般女星都會藉生冷，她則認為什麼都可吃，但不要多吃，飲食不需要刻意約束自己，對她來說，吃冷、吃辣都可以，但提倡烹調不用加太多調味品，醬汁盡量避免，吃食物新鮮味道最健康。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi黎姿（@gigilai_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 25 日 上午 6:07 張貼

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