紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫愛馬仕絲巾當口罩　再搭貓眼墨鏡防疫超時髦

▲幾何圖案絲巾與貓眼墨鏡是奧莉薇亞巴勒莫防疫時期的必備單品。（圖／翻攝oliviapalermo IG）



記者陳雅韻／台北報導

美國的新冠肺炎疫情依然嚴峻，對於是否戴口罩防疫依然有正反兩派意見，身為時尚KOL的紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫（Olivia Palermo）選擇戴口罩愛護自己也保護他人，但她選擇方形絲巾摺成掩住口鼻的護罩，媽媽、阿姨收藏的愛馬仕（Hermes）古董絲巾此時便派上用場，讓她天天變換出新花樣。

▲奧莉薇亞巴勒莫一身白色裝扮，靠黃色絲巾與手袋添亮點。（圖／翻攝oliviapalermo IG）



奧莉薇亞巴勒莫的時尚「口罩」是由各種圖案的方形絲巾構成，她會依當日服裝色系選擇適合的方巾摺成三角形，再於後方固定，最後戴上貓眼墨鏡，是她防疫期間上街遛狗必備的2項單品。

▲奧莉薇亞巴勒莫穿絲質裝搭配當口罩的古董絲巾，拎愛馬仕凱莉包上街。（圖／翻攝oliviapalermo IG）



但炎熱夏季常讓人戴不住口罩，奧莉薇亞巴勒莫示範清涼穿搭，她建議選穿絲質服裝，她一身自家品牌絲質印花裝、腳踩Roger Vivier休閒鞋，配件則搭配伯爵（PIAGET）鑽錶、提把綁上桃紅絲巾的愛馬仕凱莉包，當然沒忘了圍上呼應服裝色系的古董絲巾當護罩，防疫造型依然很時髦。