趙麗穎「潔白薄紗」透出傲人S曲線！　網驚：當媽後狀態更好

▲趙麗穎升格當媽後依舊逆齡，狀態比產前還好 。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙麗穎產後復工人氣依舊，近日出席品牌活動時，以一身潔白紗裙亮相頓時仙氣十足，絲毫看不出已經是孩子的媽媽，趙麗穎更大方露出白皙美腿擺拍，蓬鬆裙襬彰顯纖瘦身材，整體狀態竟然比起產前還要完美，畫面曝光之後順勢登上熱搜。

▲趙麗穎穿著高訂品牌Giambattista Valli 2020 春夏白色紗裙露出筆直長腿 。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

32歲女星趙麗穎與馮紹峰去年（2019）產下一子，近期陸續復工備受矚目，26日趙麗穎現身品牌直播活動，穿著高訂品牌Giambattista Valli 2020 春夏白色紗裙，衣著誇張的蓬蓬袖與深V剪裁勾勒出趙麗穎纖瘦身型，腰間更運用抓皺元素，使得整體視覺效果豐富不少。藏在輕薄紗裙之下，更搶眼的是趙麗穎筆直美腿，絲毫不遮掩大方見客，即便捨棄高跟鞋改以平底高筒靴亮相，仍是不減女星氣場，趙麗穎也綁起溫柔的公主頭輔助，妝容清淡之餘更顯五官精緻。

▲趙麗穎亮相DIOR上海展覽開幕活動，毫無修圖的生圖狀態也極佳。（圖／翻攝自微博趙麗穎、CFP）

趙麗穎不光是精修圖無可挑剔，日前站台DIOR上海展覽開幕，以品牌星河漸變裙登場，裙身佈滿閃片走動之餘十分吸睛，再以平口剪裁彰顯鎖骨線條，可見趙麗穎身材恢復迅速，就連零修圖的生圖曝光時，也幾乎毫無差距，讓粉絲驚呼：「狀態滿分」、「比產前還美」、「修圖師要失業了，生圖也沒差。」

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