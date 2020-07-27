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PRADA直接用「後台照」當作最新廣告　攜手蘇富比慈善競拍好暖心

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記者王則絲／台北報導

由於時尚產業設計製作服裝，以及拍攝視覺形象都是相當耗力費時的工作，在今年上半年嚴重的疫情影響下，正好是許多品牌開始籌備秋冬系列形象廣告的時節，原訂計畫因此接連推遲，也讓新的表現形式應運而生。PRADA在今年秋冬便決定攜手蘇富比（Sotheby’s），拍賣秀場上的服裝、沖印照片、邀請函和陳列品，將2020秋冬形象以慈善競拍形式呈現，極具特殊意義的舉措令人眼睛一亮。

▲PRADA蘇富比慈善競拍。（圖／品牌提供）

▲PRADA以聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄作為秋冬系列形象廣告的環節之一。（圖／品牌提供，以下同）

今年以來，備受時尚迷矚目的時裝周紛紛延期、停辦，而後大多數品牌則改以線上直播取代大秀，蹦出許多新鮮滋味，在靜態廣告部分也不得不順應改變，除了早先GUCCI曾讓模特兒們失控自拍秋冬形象，這次PRADA也在處處受限的情況下，為今年秋冬帶來了別具新意的廣告企劃。

▲PRADA蘇富比慈善競拍。（圖／品牌提供）

既然疫情阻礙了拍攝，就乾脆拋棄了以往圖像的詮釋方式，改用實際行動來呈現，PRADA不僅直接將當初時裝秀場的後台照搬上台前展示，以毫無修飾的照片集作為秋冬形象的一部分，更將之運用在攜手蘇富比拍賣行舉辦線上競拍的型錄上，利用沒有經過刻意安排的「紀錄」，呼應了本季「Tools Of Memory 記憶載體」的主題。

▲PRADA蘇富比慈善競拍。（圖／品牌提供）

PRADA聯手蘇富比的線上競拍，拍賣品包括PRADA 2020秋冬男裝與女裝時裝秀中的服裝作品、沖印照片、時裝秀邀請函、秀場陳列⋯⋯所得收益將捐贈予聯合國教科文組織（UNESCO）教育項目，擴大全球弱勢群體教育的覆蓋面。第一波的拍賣物品已於7月20日在蘇富比及PRADA官網首次亮相，完整目錄和拍品細節有待更新，10月2日時拍賣則會正式啟動。

直接將秀場後台照當作本季形象的還有MIU MIU！日前MIU MIU也運用了超模吉吉哈蒂德在當時走秀後台時所拍攝下的影像，作為秋冬形象的一部分，此外還包括了其他攝影師的作品，一同加入了手繪、剪貼風格的形象廣告集中。

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PRADA, 秋冬形象, 蘇富比, 拍賣, 慈善拍賣, Sotheby’s, 秋冬, Miu Miu
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