《精靈寶可夢》Ｘ日本31冰淇淋！裝進寶貝球Q爆　還附皮卡丘湯匙

編輯／Emily 圖／翻攝自31ice.co.jp、prtimes.jp、oricon.co.jp、IG@o_hi_t0_mi_o

《精靈寶可夢》造型可愛，與食物聯名更讓人沒有抵抗力，先前出過的甜甜圈、軟糖…都引發搶購潮，這次最新合作對象是日本Baskin Robbins（31冰淇淋），配合新的《劇場版 精靈寶可夢 可可》，推出一系列新品，冰淇淋被裝進超Q寶貝球之外，還可以在冰淇淋裡吃到皮卡丘。

日本31冰淇淋這次聯名推出兩款新口味冰淇淋，第一款「皮卡丘三重汽水」把可樂、蘇打和哈密瓜蘇打三種味道結合，清涼度加倍，超級適合夏天，裡面還加了黃色的皮卡丘造型糖果，吃到絕對超驚喜。

第二款是「皮卡丘的10萬伏特 綜合水果」口味，鮮黃的冰淇淋結合鳳梨、桃子、香蕉、蘋果、柳橙多種水果，配上紅色跳跳糖和皮卡丘造形糖果，酸甜滋味加上刺激口感，瞬間沁涼消暑。

▲冰淇淋一球售價390日圓（約台幣108元）。

除了夏日新口味之外，包裝更是吸引人，居然把冰淇淋裝進「寶貝球」裡，實在是太可愛了！享用冰淇淋時，彷彿自已也成為寶可夢訓練師。可以挑選六種口味，裝進不同色的寶貝球裡組成禮盒，吃完絕對要把寶貝球留下來做紀念。

▲寶貝球禮盒售價3,400日圓（約台幣945元）。



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活動期間還推出三款寶可夢電影主題圖案的冰淇淋外帶杯，以及皮卡丘造型湯匙，冰淇淋配上滿滿的寶可夢整個萌翻。

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不只冰淇淋，還有皮卡丘、伊布頭型的冰淇淋蛋糕，以及一次湊齊七種口味的彩繪冰淇淋蛋糕，讓你擺脫選擇障礙，想吃什麼口味直接一次滿足。這系列會從7月20日到8月30日在日本期間限定販售。

▲皮卡丘、伊布冰淇淋蛋糕售價3,300日圓（約台幣918元）。



▲彩繪冰淇淋蛋糕售價3,200日圓（約台幣890元）。



《精靈寶可夢》之前和日本吉野家合作過，推出用寶貝球造型碗裝丼飯的「寶可盛」系列，而7月23日又加碼推出第二彈，新增了鑽角犀獸、超甲狂犀、河馬獸、麻麻鰻魚王、頓甲、呆火駝、烏鴉頭頭七隻新角色，點套餐能在碗底發現牠們的蹤影之外，還能獲得一個迷你模型。

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