昆凌追隨老公腳步變國際咖　搶下Boucheron大使寶座

▲昆凌正式成為Boucheron品牌大使，佩戴Plume de Paon孔雀羽毛問號項鍊拍攝形象照。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）今正式宣布，昆凌成為新任品牌大使，希望藉由她的演員角色、跨足商場經營服裝與彩拋隱形眼鏡品牌、到幸福人妻人母形象，反映品牌百年來不斷開拓女性無限可能的精神。首波發出的形象照，她換上公主風蓬裙、俐落白襯衫等截然不同造型入鏡，讓人見識她的百變風格。

▲蓬裙搭配Boucheron經典珠寶，燦笑的昆凌猶如公主。



昆凌嫁給周杰倫後聲勢大漲，不僅接演電影、自創服裝品牌，也追隨老公代言「國際牌」腳步，周杰倫是瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor），她也從今夏起加入Boucheron品牌大使行列，與大陸女星周冬雨並列。

▲昆凌佩戴Boucheron Serpent Bohème系列紅榴石耳環606,000元，右手戴Serpent Bohème系列戒指367,000元，左手紅榴石戒67,000元、珍珠母貝戒61,000元



細數昆凌與Boucheron的緣分，始於第72屆坎城影展，當時她以黑色露肩晚禮服搭配Serpent Bohème鑽石項鍊登紅毯，讓老公周杰倫秒按讚。今正式成為品牌大使，她一連詮釋最經典的羽毛問號項鍊、靈感源自蛇的水滴狀Serpent Bohème系列珠寶，燦爛的笑容藏不住喜悅，事業又往前邁向一大步。

▲周杰倫是Tudor帝舵表代言人。（圖／翻攝周杰倫臉書）

