拉開就能睡！澳洲設計「二合一睡袋沙發床」　再也不怕進房失眠

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躺在客廳沙發上就會秒睡，但是進了房間隨即失眠，這絕對是多數人的困擾，對此澳洲設計師推出一款「睡袋沙發床」，藉由露營的靈感而來，顧名思義將睡袋與沙發床合為一體，往後只要躺在沙發上略有睏意時，輕輕拉上拉錬就能入睡，再也不需要尷尬，你的沙發就是床！

對於許多人都喜歡在沙發上入睡，澳洲設計師 Stephanie Hornig 設計了一款「Camp Daybed睡袋沙發床」，外表看來就是一般沙發，細長的椅腳搭配淺綠色沙發套，放在客廳約能坐得下3至4個人。不過功能卻相當強大，針對進了房間馬上失眠的民眾，睡袋沙發床以沙發外型取勝，坐在上頭看電視略有睡意時，再也不需要移動位置或是走進房間，只要將沙發旁的拉錬輕輕拉開就一秒變身，沙發套謎底揭曉，原來藏了睡袋功能，躺在裡頭溫暖舒適，還提供小枕頭，讓人想失眠都很難。

在 Instagram 查看這則貼文 МЕБЕЛЬ В ОМСКЕ В ТК*БУТЫРСКИЙ*（@vip_mebel_butirskiy）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 30 日 上午 1:15 張貼

▲Camp Daybed睡袋沙發床拉開就能躺平，少了厚重棉被更省空間 。（圖／翻攝自IG@vip_mebel_butirskiy）

睡袋沙發床除了讓民眾快速入睡，還相當節省空間，少了厚重棉被，可直接連同椅套拆下清洗上十分便利，就連椅子背後還容納了放置書籍與報紙的夾層，如此貼心的小設計讓網友大讚：「求團購」、「沙發真的很好睡」、「終於不用進房間睡了。」