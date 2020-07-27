fb ig video ETtoday search mobile

也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚

>

▲BLACKPINK,LISA,寶格麗,飾品,腕錶,戒指。（圖／lalalalisa_m IG） 

▲超級纖細的A4等級肩膀。（圖／lalalalisa_m IG）

記者李薇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員LISA在《青春有你2》擔任舞蹈老師，嚴謹的態度加上厲害的舞技，深受許多粉絲喜愛，最近她又攜帶新曲回歸，經常在IG上分享她的生活照片，其中最近一張PO文，只見她雙手交疊，放在腿上，超級瘦的肩膀幾乎要跟併起來的腿一樣粗，瘦到超級誇張。

 ▲BLACKPINK,LISA,寶格麗,飾品,腕錶,戒指。（圖／lalalalisa_m IG）

▲BLACKPINK的LISA擁有超高人氣。（圖／lalalalisa_m IG）

不只是肩膀瘦到不行，仔細一看這張照片，更是要價不菲，她手上戴著的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 腕錶、SERPENTI戒指，前者要價87萬3,000元、後者則是21萬2100元，相加起來就有超過100萬的價值，不虧是當紅炸子雞。

這也不是第一次她曬出寶格麗的單品，之前的一則PO文中，同樣也是戴了SERPENTI VIPER 戒指、SERPENTI戒指、還有SERPENTI TUBOGAS 腕錶等等，連耳環、項鍊也是出自品牌的設計，混搭起來相當好看，充滿潮流感。

 ▲BLACKPINK,LISA,寶格麗,飾品,腕錶,戒指。（圖／lalalalisa_m IG）

▲LISA戴寶格麗的飾品。（圖／lalalalisa_m IG）

這次曬出的單品雖然價值沒有之前高，但是因為她超級纖細的肩膀，竟然跟併起來的腿差不多粗，因此在網路上掀起話題，上傳短短時間就立刻吸引483萬人按讚，美到不符邏輯的身材，也引發熱議。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BLACKPINK, LISA, 寶格麗, 飾品, 腕錶, 戒指
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

3個習慣無痛改善下半身臃腫　穿短褲超好看

3個習慣無痛改善下半身臃腫　穿短褲超好看

寶貝這樣穿時尚度100%！韓國小姊弟的夏日「慵懶風」萌翻天

寶貝這樣穿時尚度100%！韓國小姊弟的夏日「慵懶風」萌翻天

范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」　網直言：換人穿很可怕 奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包 太陽眼鏡選對了臉直接小一號　4種臉型適合的款式跟著買 男人也愛美！香奈兒「BOY彩妝」添新成員，霧面指彩超吸睛 頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機 趙麗穎「潔白薄紗」透出傲人S曲線！　網驚：當媽後狀態更好 從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面