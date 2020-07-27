也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚

▲超級纖細的A4等級肩膀。（圖／lalalalisa_m IG）



記者李薇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員LISA在《青春有你2》擔任舞蹈老師，嚴謹的態度加上厲害的舞技，深受許多粉絲喜愛，最近她又攜帶新曲回歸，經常在IG上分享她的生活照片，其中最近一張PO文，只見她雙手交疊，放在腿上，超級瘦的肩膀幾乎要跟併起來的腿一樣粗，瘦到超級誇張。

▲BLACKPINK的LISA擁有超高人氣。（圖／lalalalisa_m IG）



不只是肩膀瘦到不行，仔細一看這張照片，更是要價不菲，她手上戴著的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 腕錶、SERPENTI戒指，前者要價87萬3,000元、後者則是21萬2100元，相加起來就有超過100萬的價值，不虧是當紅炸子雞。

這也不是第一次她曬出寶格麗的單品，之前的一則PO文中，同樣也是戴了SERPENTI VIPER 戒指、SERPENTI戒指、還有SERPENTI TUBOGAS 腕錶等等，連耳環、項鍊也是出自品牌的設計，混搭起來相當好看，充滿潮流感。

▲LISA戴寶格麗的飾品。（圖／lalalalisa_m IG）



這次曬出的單品雖然價值沒有之前高，但是因為她超級纖細的肩膀，竟然跟併起來的腿差不多粗，因此在網路上掀起話題，上傳短短時間就立刻吸引483萬人按讚，美到不符邏輯的身材，也引發熱議。