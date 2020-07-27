徐睿知、Irene雙女神穿同款白洋裝尬仙氣　一個「優勢」定勝負

記者王則絲／台北報導

熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》本週已來到12集，女主角高文英（徐睿知飾）如同時裝秀一般的服裝造型，依然是粉絲們爭相討論的話題，最新集數中高文英穿上了一襲白色荷葉領洋裝，出場瞬間仙氣迸發，而稍早之前韓女團Red Velvet隊長Irene也曾穿過同款洋裝，戲劇女神徐睿知與韓流女神Irene撞衫PK，你覺得兩名仙女誰更勝出？

▲徐睿知於最新集數當中穿上PRADA洋裝。（圖／翻攝自《雖然是精神病但沒關係》，以下同）



在最新集數第12集末，高文英與文鋼太、文尚泰一起在照相館拍了溫馨全家福，其中高文英身穿來自PRADA的白色短洋裝，在劇中出發前只是呆呆站在那邊的模樣，就散發出濃郁的高雅氣質，肩膀抓皺的荷葉領設計搶眼略帶浮誇，但是飾演女主角高文英的徐睿知面對華麗服裝早已駕輕就熟，這反而是劇中較為素雅簡單的造型之一。

襯衫式的短洋裝造型搭配有著如同小斗篷效果的抓皺荷葉布料，加上腰間的繫帶凸顯身材比例，讓整體氛圍介於休閒與正式之間，優雅又有女人味，與站在身旁的兩位西裝帥哥顯得特別相襯。且徐睿知將近170公分的高挑身材駕馭起來幾乎與官網模特兒相仿，筆直的雙腿讓眾女孩們看了都好羨慕。

相較於擁有幾乎同等專業模特兒身材的徐睿知，身高不到160公分的Irene穿上同款洋裝就顯得有些寬鬆不合身，但Irene雪白的牛奶肌以及神仙級美顏依然能使整體散發滿滿仙氣，比起徐睿知的優雅氣質，Irene則是多更多了一分俏皮可愛，非常適合駕馭荷葉抓皺、蕾絲元素的單品。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 1:52 張貼

▲Irene在先前也曾穿上徐睿知同款PRADA白洋裝。（圖／翻攝自IG@renebaebae）



►「人間芭比」Lisa撩人姿勢秀寶格麗 網讚「看了都想買了」

►范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」 網直言：換人穿很可怕