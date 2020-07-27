王嘉爾情人節大片出爐！穿FENDI與Mr. Doodle聯名衣秀緊實肌肉

▲FENDI 與倫敦藝術家Sam Cox 合作推出聯名系列，請到男神王嘉爾出鏡 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接七夕情人節，FENDI與倫敦藝術家Sam Cox（又名 Mr. Doodle ）合作推出聯名系列，特殊的塗鴉繪畫風格一躍而上服飾與包款，更請到藝人王嘉爾（ Jackson Wang ）出鏡拍攝最新形象照，只見他換上聯名單品，露出精緻五官和緊實身線，順勢迷倒大批粉絲。

▲此次聯名運用黑白兩色搭配點綴的 FENDI 經典標誌黃色，加上象徵性的紅色心形圖案注入包款以及服飾配件 。（圖／品牌提供）

繼上回與藝術家Joshua Vides合作，FENDI再攜手倫敦藝術家Sam Cox打造最新聯名系列迎接七夕情人節，以獨特塗鴉繪畫風格著稱的 Mr. Doodle，此次運用黑白兩色搭配點綴的 FENDI 經典標誌黃色，加上象徵性的紅色心形圖案，畫出 FF 主題圖案別具特色。

▲FENDI 中國區品牌形象大使王嘉爾一口氣換3套造型帶貨， （依序）Logo上衣NT$21,600；雙重穿法夾克NT$84,900； 黑色長袖夾克NT$84,900。（圖／品牌提供）

品牌也請到中國區品牌形象大使王嘉爾出鏡，畫面中他一口氣換上3套造型，印有塗鴉印花圖案的白色 T 恤搭配 Peekaboo後背包，展現俐落率性氣息，也讓王嘉爾緊實肌肉曲線曝了光。或是運用連帽外套俏皮遮住半張臉，只見王嘉爾深邃雙眸仍是電力十足，迎合可愛的塗鴉印花彰顯男神氣場。不僅如此，剛升格品牌大中華區代言人的女星趙薇也在節目上穿著系列單品，俐落中長髮搭配簡約白色上衣相當逆齡，帶貨實力備受肯定。

最受矚目的包款部分，包括標準尺寸的白色小牛皮 Peekaboo Iconic 女包，外側印有黑色塗鴉圖案及點綴著黃色和紅色，以及另一款紅色 nappa 皮革的 Mini Peekaboo Iconic 包款，在內側印有塗鴉圖案，遊走於可愛與時尚之間。

▲新晉大中華區代言人的女星趙薇也在節目上穿著系列單品，Peekaboo包款NT$168,000 ；Peekaboo後背包 NT$74,000 。（圖／品牌提供）

同樣洋溢浪漫的戀愛氛圍，DIOR以紅色波卡圓點為主題打造 Dioramour 期間限定店，經典 Lady Dior 提包、 Lady D-Lite 刺繡帆布包、 Book 托特包、 30 Montaigne 方盒包，以及一系列配件單品，包含 D-Connect 運動鞋、內襯衣、 Mitzah 絲巾、首飾與卡夾等，均透過熱情的紅色調與俏皮討喜的波卡圓點展現源源不絕的生命力，也是不退流行的大勢元素。

▲DIOR打造 Dioramour 期間限定店，（依序）Lady Dior 拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾小型提包，NT$140,000；小型托特包，NT$93,000。（圖／品牌提供）