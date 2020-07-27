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只裝得下可愛也很夠了！徐睿知背8公分迷你包　只有一個手掌大小

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▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,DOLCE & GABBANA,包包。（圖／Netflix、品牌官網） 

▲徐睿知帶著DOLCE & GABBANA的包包。（圖／Netflix）

記者李薇／綜合報導

《雖然是神經病但沒關係》持續熱播，劇中女主角徐睿知的穿搭也被瘋狂找出，最近一幕中她為了和鋼太再一起，想去說服他的哥哥尚泰，只見她身穿一套紅色點點的洋裝，搭配一款紅色超級迷你小包，光是搭配就超級可愛。

 ▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,DOLCE & GABBANA,包包。（圖／Netflix、品牌官網）

▲身穿洋裝也是出自DOLCE & GABBANA。（圖／Netflix）

身穿紅色點點的泡泡袖洋裝，徐睿知特地穿得比較可愛，想去說服尚泰讓自己有機會跟鋼太再一起，這件穿搭出自DOLCE & GABBANA，看起來華麗卻又帶有一點復古感，搭配徐睿知的俏麗短髮剛剛好。

 ▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,DOLCE & GABBANA,包包。（圖／Netflix、品牌官網）

▲DOLCE & GABBANA包包，售價690歐元，相當於2萬4000台幣。（圖／品牌官網）

不只是徐睿知的穿搭非常萌，這次帶出門的包包同樣也是出自DOLCE & GABBANA的設計，DEVOTION 光面小牛皮微型手袋是2020春夏秀場主打單品，只有8.5 x 6 x 4.5公分的大小，除了只能裝下「可愛」之外，大概就是小支一點的口紅，還可以放進去。

這款包包不只是很小而已，其實設計可以說是費盡心思，精選亮面的小牛皮制成，可作為斜跨包、腰包或手環的方式來背，搭配愛心的珠寶扣子，看起來精緻又充滿細節，連背帶都是源自於精品珠寶的設計，可以佩戴在手上。

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關鍵字：

雖然是精神病但沒關係, 徐睿知, DOLCE & GABBANA, 包包
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