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徐睿知人氣翻紅的關鍵在「眉毛」！《雖然是精神病》妝容撞《德魯納》滿月

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《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知在爆紅前其實經歷過很長一段默默無名時期，不過就有彩妝師分析，這次徐睿知會大爆紅跟他眉毛妝容的改變有很大關係，改完甚至還跟《德魯納酒店》的張滿月撞妝容！趕快看看徐睿知的妝容變化吧～

▲徐睿知眉毛畫法。（圖／美人圈）

徐睿知妝容變化1：眉型改變

▲徐睿知眉毛畫法。（圖／美人圈）

第一點就是眉型的改變！徐睿知過去畫眉毛時，很常以濃眉、劍眉等比較硬氣的眉型示人，這種眉毛雖然也很有特色，但是對於臉非常小的徐睿知來說，因為眉型太剛硬，看起來就會很搶戲，反而沒辦法幫他的妝容加分！

徐睿知妝容變化2：眉色改變

▲徐睿知眉毛畫法。（圖／美人圈）

第二點就是徐睿知的眉色！徐睿知本身就屬於毛髮顏色深的人，過去在眉妝上也多以原生眉色出現，不過這樣的眉色對於女生來說會有點太兇狠，因此可以發現在《雖然是精神病但沒關係》裡，徐睿知變改善了眉毛的顏色，將眉色染成咖啡色，看起來會更加有女人味！

徐睿知妝容變化3：眉毛寬度縮小

▲徐睿知眉毛畫法。（圖／美人圈）

除了眉型、眉色之外，眉毛的寬度也是很重要的關鍵！徐睿知過去的眉毛因為寬度比較大，所以很容易有男顏感，而且會讓徐睿知清秀的眼鼻被蓋過，反而降低他清秀的魅力～

徐睿知妝容變化4：眉尾野生感減少

▲徐睿知眉毛畫法。（圖／美人圈）

看徐睿知早起的妝容可以發現，他的眉妝大部分都是走野生眉路線，而且從眉頭到眉尾都很濃！但是其實他本身的眉毛就非常濃密、毛量也很多，因此如果再增加眉毛的濃密感不只會讓眉妝變得過重，也會有「眉壓眼」感！而在近期徐睿知則一改以往的野生濃眉，眉尾改以較細、較俐落的眉毛，反而突出了他的眼睛，讓五官看起來更立體！

文／美人圈　圖／翻攝自조선일보、톱스타뉴스、연합뉴스、위니즈넷、한국스포츠경제、tvN《雖然是精神病但沒關係》

【延伸閱讀】

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知卸妝tips被扒出！平時連防曬都不擦，獨家保養秘訣公開

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徐睿知《雖然是精神病但沒關係》睡衣比套裝還貴，高文英與《德魯納》張滿月時尚大比拚

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 眉毛, 畫法, 化妝, 眉型
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