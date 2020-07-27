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韓星今夏染回「巧克力系」深髮色！ LISA純黑、JISOO悶青色超魅惑

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這個春夏深髮色回歸！先是BLACKPINK成員們紛紛染上巧克力般的黑髮色，爾後《雖然是精神病但沒關係》﻿徐睿知﻿，秀智、太妍等眾多女星也染回深髮！以下5款2020春夏不能錯過的髮色介紹，讓我們一起換髮色換髮型吧！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

深髮色範本1：純黑色
>> BLACKPINK LISA、太妍、徐睿知

說到最百搭的顏色，絕非黑髮色莫屬！黑髮色可甜可鹹，展現出女性最純粹的魅力，在這個春夏有著居高不下的熱度！

且不論臉型、直髮捲髮的搭配都非常合拍，絲毫不會有突兀感，反而可以把自身的神秘個性韻味展露出來～

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

像是太妍，近期也少見的換上純黑髮色。看起來雖然不及過去髒橘髮色那般活力朝氣，但給人更加沉穩成熟、一點點嫵媚中透著女人味。

如果想跟上今年的趨勢髮色，搭配上髮尾的挑染設計不會錯！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

深髮色範本2：巧克力色
>> 孫藝珍、朴信惠、秀智

巧克力髮色從原生髮色作延伸，在髮絲中帶著暖棕調，經典不敗之外是誰染誰顯白！雖說孫藝珍本身就保養仔細，但這樣的栗茶髮色又再幫她加分，絲毫不顯老，甚至帶著少女氣息。

關鍵的是，巧克力髮色不僅特別適合東方人，也幾乎沒有過去布丁頭的問題。像是看秀智，仔細看確實已經有點小布丁頭，但顏色銜接上還是很自然，不會覺得過度突兀，對懶人如編的女孩來說CP值很高！

而朴信惠的髮色在巧克力的基底色中帶上幾分紅糖調，搭配上髮絲的強烈光澤感，不僅不會顯老氣還特別氣質，再畫上淡淡柔柔的茶藝妝，就是人見人愛的初戀系少女！

深髮色範本3：悶青色
>> JISOO

BLACKPINK完全引領這個春夏的髮型趨勢！從Lisa的極黑短髮、Jennie的瀏海染髮，到 JISOO的悶青髮色，都讓韓妞們為之瘋狂，搶染同款！而這款髮色偏冷調，在烏木色中帶點亞麻，顯白力十足、也相比其他特殊髮色好駕馭。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

另外髮型師也叮嚀，悶青色要染得好看，透明薄霧感很關鍵！因此建議找專業髮型師來打理，會比自己用泡泡染、染髮劑染出來的更漂亮、較不容易變稻草唷！

深髮色範本4：焦糖可可色
>> 泫雅、Jessica

焦糖可可髮色是亮橘色的收斂版，對東方女生來說更好駕馭，清爽度十足也很適合夏天！髮色上是在淺咖啡色中，調上較多的橙色比例，整個人看起來就像小鹿斑比一般柔軟、可愛。

不過這款髮色會建議要搭配完整妝容，氣色會更好，並散發著元氣少女的氛圍。

深髮色範本5：檀棕色
>> 朴敏英、taeritaeri

最讓直男沒有招架能力的髮色是它！檀棕色是剛剛好的氣質溫柔，像朴敏英這般臉型偏長，成熟韻味感的女生染完，會散發出溫柔大方、讓人想多認識一點的魅力氣息～

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

而taeritaeri這般小瓜子圓臉的女生染完，則是可愛無敵，任誰看心跳都會漏掉一拍！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

文／美人圈　

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

深髮色, 染髮, 棕髮, 韓星, blackpink, 徐睿知, 髮型
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