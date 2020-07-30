盤點夏天「消暑」包包！奶油灰托特好萌　男友的藍天白雲手袋，女生也想搶來用

記者蕭亭瑀 / 台北報導

現在天天體感40度以上的炎熱夏天，如果還在背一個看起來很熱的包包，光是用想的就感覺要融化了，就像衣服要隨著季節做更換，包包也是需要換季的。現在就來扒扒適合這個炎夏的幾款清涼色夏日包款吧！

告別沈重的黑色與單調的白色，可以考慮入手Dior奶萌的淺灰包包！



Dior推出的淺灰色，雖然不會馬上讓人聯想到夏天，卻看起來很清爽，使用在很多經典包款上，搭配Oblique花紋讓人忍不住想馬上入手。也因為這個顏色不是大家既定的夏日顏色，所以一直用到秋天甚至是冬天也都可以。

▲DIORCAMP 郵差袋，NT$105,000。（圖/攝自Dior官方網站）

▲DIOR BOOK TOTE 托特包，NT$89,000。（圖/攝自Dior官方網站）

有別於之前比較強烈的深藍、深紅，Book Tote托特包換上了這個新色感覺在冷酷中添加了一絲浪漫，更適合平時穿搭柔和的溫柔女生。

▲Angelbaby選用Dioriviera系列Book Oblique石灰色帆布托特包。（圖／翻攝自Dior官方微博）

▲溫柔的淺灰色特別適合Angelababy的氣質。（圖／翻攝自Dior官方微博）

一樣在經典包款上做出讓人一眼就感受到夏天氣息的，無非還有Louis Vuitton 2020秋冬男裝的藍天白雲系列！

雖說是LV男裝系列，但使用了大量的白色雲朵真的很容易俘獲女生的心，顏色上也採用了清爽的水藍色，漸層的設計讓整體看起來清新又療癒，除了服飾以外，LV也將這個設計取代經典的老花，套用在好幾款包包上，豐富的系列讓大家可以有很多選擇。

▲超可愛迷你掛包，可以拿來當錢包，NT22,000。

▲小型行李包，尺寸實用，NT81,000。

▲經典行李包搭配水藍色漸層的底色和品牌LV的縮寫字樣，NT91,500。

使用了特別的夏日顏色還有Bottega Veneta這個夏天推出的湖水綠，有一種靜謐，高冷時尚的感覺。

BV最引人注目的包款，就是目前很紅的Chain Cassette，配上沁涼的湖水綠，深受時尚達人們的喜愛，除了顏色吸引人之外，Chain Cassette本身的設計是BV的新Intrecciato編織手法，搭上長短度不同的金屬鍊帶，讓包包可以充當手拿包，又能搖身一變成為單肩背的背法，內容量很很適中，真的是夏天數一數二值得入手的好包了。

▲BV推出沁人心脾的湖水綠Chain Cassette包，NT118,000。

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 6:00 張貼

想到夏天也一定會連想到Jacquemus的南法夏日風！

一直以來以慵懶、自然、純粹的法式風情的節奏運作的Jacquemus延續了品牌一貫的風格，在今年春夏系列也推出了許多適合炎夏的包款。

▲Jacquemus 2021春夏時裝秀在麥田裡充滿夏日風情，又浪漫又夢幻。

利用一些特別的元素在包包上，讓Jacquemus本季新出的包款更值得收藏，包包顏色也都是屬於百搭、不易出錯的顏色，相較於其他品牌，Jacquemus的包包小眾卻也是所有時尚達人與博主的必備單品，優雅又顯氣質，真的很與眾不同。

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在這麼炎熱的夏天裡，如果可以背上一個看起來清清爽爽的包包來做搭配，感覺很降溫，趕快去看看哪個品牌可以讓你涼一夏吧！