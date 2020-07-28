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韓國「水上星巴克」浮在漢江！大片落地窗賞夕陽最美　外觀、室內都好拍

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@in_chelin_、@dansmxments

星巴克不只咖啡、隨行杯周邊受歡迎，還不時新增許多絕美的門市，吸引大家去朝聖，這次即將在韓國首爾開設的新店面，居然要直接蓋在漢江上！周圍都是透明玻璃，可以360度零死角欣賞風景，外觀建築和室內裝潢都超好拍，想必會成為之後去首爾必訪的打卡景點。

這家新的星巴克門市其實是要進駐位於漢江中央的「Seoul Wave Art Center」，這間藝術中心於今年一月開幕，整棟建築外觀使用白色和大片玻璃窗構成，特殊結構唯美又有設計感，漂浮於漢江河面上，彷彿一艘大船，因此也被稱為「船上美術館」，星巴克預計今年九月會在藝術中心一樓開幕。

▲漢江星巴克。（圖／翻攝自IG@dansmxments）

目前只有外牆掛了星巴克海報預告，內部會長怎樣還不知道，但可以從藝術中心附設咖啡廳的樣貌，來想像之後的星巴克大概會長怎樣。內部大面的落地窗可以360度全景觀賞江上風光，傍晚夕陽灑落的光線更是浪漫，玻璃窗的景色配上白色系裝潢，特別適合拍網美照，目前已經有很多人前去朝聖。


想去韓國旅遊的話，趕快把「水上星巴克」列入必去清單吧！喜歡有藝術感又好拍的景點，也可以考慮拜訪位於首爾梨泰院附近的「三星美術館Leeum」，裡面展示許多現代感的藝術創作，建築本身也有獨特風格，其中圓形螺旋的天井、特殊的階梯都是必拍的地方，還不定時有展覽可以參觀。


 

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關鍵字：

星巴克, 韓國, 首爾, 漢江, 旅遊, 景點
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