韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用

▲氣墊粉餅的好壞，韓妞最知道。（圖／翻攝IG@clio_official、@dameebaby）

記者張毓容／台北報導

氣墊粉餅不僅能讓化妝新手輕鬆上好底妝，更方便攜帶、隨時補妝，真的是造福現代女性的超佛心發明。而說到氣墊粉餅，誰能比韓妞更了解、更會用？想知道好用到連韓妞都認證的超強熱賣氣墊有哪些，快來看看超過700萬韓國網友在用的人氣美妝app「化解（화해）」中氣墊粉餅排行榜，不僅網友喜愛，連BLACKPINK的Jennie、IU等人氣女星都愛用。

Top 5：AGE20’s三色拉花精華遮瑕氣墊



AGE20’s愛敬的拉花氣墊在網路紅了好一陣子，擁有4款不同妝效，粉盒這款主打保濕滋潤，能修飾暗沈、提亮膚色，輕拍上臉肌膚就很有光澤感且透亮，但因為輕薄，遮瑕力較弱，持妝效果也沒特別好，韓國網友更推薦用來補妝或打造透亮感。

韓網好評最多的是用起來滋潤，妝感自然、有光澤感，最適合乾性肌膚人使用。

▲AGE20’s 三色拉花精華遮瑕氣墊，12.5g X 2，韓幣$36,400（台幣約$892）。（圖／翻攝IG@age20s_official）



Top 4：CNP Laboratory蜂膠能量彈潤氣墊粉餅

在Get it Beauty節目中獲得保濕力第一名的氣墊粉筆，主打水潤養膚，對乾皮很友好，但遮瑕力一般，妝感比較輕薄，適合沒有太多瑕疵的乾皮。妝效是水光肌，