帝舵表敢以皇家為名　全因新錶品質與價格夠好

▲TUDOR ROYAL 41mm藍色面盤鋼錶帶款，73,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TUDOR（帝舵表）揭露今年第二波新錶，延續1950年代使用的「Royal」（皇家）名稱，推出4種尺寸、9款面盤款式的男、女鍊帶錶，外觀特色是與錶殼連成一體的錶帶及坑紋外圈設計，內載自動上鍊機芯，價格約72,000元起至125,000元，正是品牌訴求的價格相宜且品質出眾，因此大膽命名為Royal。

▲搭配香檳金面盤點鑽石標的TUDOR ROYAL 38mm（左）125,000元，黑色面盤38mm 鋼錶帶72,000元。



欣賞TUDOR Royal系列，第一眼會被磨光飾面與坑紋交錯排列的錶圈吸引，另一亮點是與錶殼融為一體的五鍊節錶帶，其間隔鍊節經過磨光，外側與中間鍊節則以磨砂效果處理更顯層次感，而面盤則飾以太陽光線效果圖案，備有黑

色、銀色、香檳色或藍色錶面款式，另有一款珍珠母貝面盤點綴鑽石時標的女錶，錶徑尺寸從28mm、34mm、38mm至41mm均備。

▲白色珍珠母貝面盤時標鑲鑽的TUDOR ROYAL 28mm黃金鋼錶帶款，125,000元。

▲TUDOR ROYAL金屬錶帶與錶殼融為一體。



鍊帶錶的俐落風格深受喜愛，已是運動錶的標準配備，Oris防水300米的 Aquis潛水錶具延長帶扣系統的不鏽鋼鍊帶，能快速配合潛水裝穿脫調整；而Big Crown ProPilot系列飛行錶也推出鍊帶款，特色是搭配靈感源自商務客機安全帶扣環的Lift摺疊扣帶，更便於操作。

▲Oris Aquis日期錶41.5mm鍊帶錶（左）55,000元，Big Crown ProPilot大日曆星期錶60,000元。

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