fb ig video ETtoday search mobile

帝舵表敢以皇家為名　全因新錶品質與價格夠好

>

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲TUDOR ROYAL 41mm藍色面盤鋼錶帶款，73,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TUDOR（帝舵表）揭露今年第二波新錶，延續1950年代使用的「Royal」（皇家）名稱，推出4種尺寸、9款面盤款式的男、女鍊帶錶，外觀特色是與錶殼連成一體的錶帶及坑紋外圈設計，內載自動上鍊機芯，價格約72,000元起至125,000元，正是品牌訴求的價格相宜且品質出眾，因此大膽命名為Royal。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲搭配香檳金面盤點鑽石標的TUDOR ROYAL 38mm（左）125,000元，黑色面盤38mm 鋼錶帶72,000元。
 

欣賞TUDOR Royal系列，第一眼會被磨光飾面與坑紋交錯排列的錶圈吸引，另一亮點是與錶殼融為一體的五鍊節錶帶，其間隔鍊節經過磨光，外側與中間鍊節則以磨砂效果處理更顯層次感，而面盤則飾以太陽光線效果圖案，備有黑
色、銀色、香檳色或藍色錶面款式，另有一款珍珠母貝面盤點綴鑽石時標的女錶，錶徑尺寸從28mm、34mm、38mm至41mm均備。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲白色珍珠母貝面盤時標鑲鑽的TUDOR ROYAL 28mm黃金鋼錶帶款，125,000元。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲TUDOR ROYAL金屬錶帶與錶殼融為一體。
 

鍊帶錶的俐落風格深受喜愛，已是運動錶的標準配備，Oris防水300米的 Aquis潛水錶具延長帶扣系統的不鏽鋼鍊帶，能快速配合潛水裝穿脫調整；而Big Crown ProPilot系列飛行錶也推出鍊帶款，特色是搭配靈感源自商務客機安全帶扣環的Lift摺疊扣帶，更便於操作。

▲▼Oris 。（圖／公關照）▲▼Oris 。（圖／公關照）

▲Oris Aquis日期錶41.5mm鍊帶錶（左）55,000元，Big Crown ProPilot大日曆星期錶60,000元。

►周杰倫搶戴11萬海軍藍帝舵表　搭法國老牌織帶氣質滿點

►Oris史上最高單價錶款出爐　50萬K金潛水錶呼籲保育珊瑚礁


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

TUDOR, 帝舵表, Oris
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌追隨老公腳步變國際咖　搶下Boucheron大使寶座

昆凌追隨老公腳步變國際咖　搶下Boucheron大使寶座

紐約名媛愛馬仕絲巾當口罩　再搭貓眼墨鏡防疫超時髦

紐約名媛愛馬仕絲巾當口罩　再搭貓眼墨鏡防疫超時髦

徐若瑄耐熱穿外套搭潮鞋　周董秀同款反被LV行李箱搶風采

徐若瑄耐熱穿外套搭潮鞋　周董秀同款反被LV行李箱搶風采

「人間芭比」Lisa撩人姿勢秀寶格麗　網讚「看了都想買了」 炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓印名字縮寫「他非收不可了！」 喬治王子生日照穿300元平價衫　迷彩服洩飛行夢 李聖經將文青DW錶戴出女人味　露一腿示範高明的微性感 航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾 勞力士「聖杯」網上專拍現蹤　稀少黃K金款千萬起標 星座項鍊多變戴法CP值超高　施華洛世奇把扣飾變主角了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面