偷學楊冪、Lisa這樣搭！15件精品Logo T必須來一件

不論你是不是LogoT的粉絲，LogoT早已席捲整個時尚界，它不僅是個經典不敗的時尚單品，更是能奠定時尚內行人地位的一枚勳章。此外，LogoT也能突顯女孩們對於時尚的了解，展現自我風格，且具有收藏價值，這回就幫大家整理Dior、Gucci、Givenchy、Msgm、CELINE..等15間精品牌的經典LogoT。

Dior

源自2017春夏系列的J’adior T恤絕對是品牌討論度最高的明星款式，除了印有Dior的幸運數字8，設計師更在文字上翻玩，將法文的我愛你「J’adore」更換成品牌名稱，不僅諸多女星都曾以這件T恤亮相，且相當百搭。（NT$28,000）

另一款We Should All Be FeministsT恤，有別於J’adiorT恤，是款SloganT恤，雖衣服上無品牌標誌，但該T恤的Slogan設計已成為品牌的代表性作品，且更是Natalie Portman、蕾哈娜等好萊塢明星的愛衣。（NT$28,000）

Gucci

Gucci這款LogoT恤真的可說是品牌的經典款，顯眼的Gucci字樣，搭配品牌的典藏綠、紅配色，簡單又貴氣，隨性搭件牛仔褲都極具明星架勢。（約NT$17,500)

另外，像是充滿著夏季氣息的Gucci櫻桃T恤，是女神IU近期喜愛的款式，俏皮可愛的風格，絕對是夏季穿搭的必備單品。（約NT$14,500）

Givenchy

若提到LogoT恤，絕對不能不提到Givenchy Paris這件炙手可熱的Oversized款式，除了版型有做修身的設計，整體的俐落感搭配品牌Logo，成功展現品牌特有的優雅品味，而配色上更推出黑白兩色。(NT$15,000）

Valentino

這件印著VLTN四字的品牌LogoT恤，利用紅色的字樣凸顯Valentino的高尚感，就連有著「帶貨女王」之稱的楊冪也都淪陷於品牌的簡潔設計中，其品牌更推出黑、白、紅等三種顏色的選擇。（約NT$13,800）

CELINE

如果想打扮得像韓國明星，CELINE這款LogoT恤絕對要入手！自從Blackpink的Lisa以這件T恤現身於機場，此款式已成為品牌最熱門的單品之一，不但設計相當精簡，更是款既百搭又不失品牌風格的入門配件。（約NT$12,500）

Fendi

Fendi這款Karl Lagerfeld（老佛爺）限量版T恤，採短衣袖和船領設計，將品牌Logo透過隨性的筆觸置入於胸口上的紅色愛心中，搭配已故設計師老佛爺的簽名，不僅設計俏皮，也象徵著老佛爺在品牌心中不變的地位，極具收藏價值。（約NT$25,100）

Guess

不過說到LogoT恤的始祖，毫無疑問就是Guess這款經典倒三角形T恤。除了剪裁完美符合亞洲人的版型外， 衣服的整體配色也非常搶眼，氣勢完全不輸給其他精品牌，同時也是國民初戀秀智與許多明星的愛用款。（約NT$1,200）

Burberry

對於Burberry品牌名稱情有獨鍾的妳，這款僅印有Burberry字樣的LogoT恤，白底黑字的搭配既簡單又引人矚目，完美呈現妳對品牌的熱愛。（NT$14,800）

倘若妳對經典的Logo字樣T恤沒興趣，由Riccardo Tisci設計的嶄新TB LogoT恤，捨棄品牌以往形象，在T恤中增添了年輕力與潮流，其推出黑、白、灰、藍等四色提供TB迷多種選擇。（NT$17,500）

Balenciaga

喜愛把品牌Logo大膽張顯於服裝、包包上的巴黎世家，當然也有一件經典的LogoT恤，寬鬆的版型配上品牌的Logo與字樣，女們穿上可輕易地修飾上身曲線，無疑是件必備時尚單品。（約NT$11,500）

Moschino

向來以風格戲謔聞名的Moschino，將品牌名稱利用粗體大寫印出，搭配品牌代表性的泰迪熊，完美詮釋品牌充滿創意的搞怪風氣，適合女孩們做搭配時，為整體造型增添亮點。（約NT$14,500）

Msgm

Msgm LogoT恤透過筆刷的方式勾勒出品牌Logo，而就是如此平凡無奇的設計，展現出品牌自由無拘的態度，讓許多明星相繼入坑，可說是個不折不扣的明星款，即便隨意搭配一條褲子，也能彰顯品牌的格調感。（約NT$4,200）

Comme des Garçons

提到心型圖案，想必大家一定也會聯想到川久保玲（Comme des Garçons）所推出的Play系列服飾，鬥雞眼紅色愛心，不只趣味性十足，更是個潮牌的代表，不管走到哪，大家的目光絕對離不開這搞怪的設計，且只有時尚內行人才說得出品牌名稱，相當低調又奢華。（約NT$2,500）

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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