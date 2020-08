偷學楊冪、Lisa這樣搭！15件精品Logo T必須來一件

不論你是不是LogoT的粉絲,LogoT早已席捲整個時尚界,它不僅是個經典不敗的時尚單品,更是能奠定時尚內行人地位的一枚勳章。此外,LogoT也能突顯女孩們對於時尚的了解,展現自我風格,且具有收藏價值,這回就幫大家整理Dior、Gucci、Givenchy、Msgm、CELINE..等15間精品牌的經典LogoT。

Dior

源自2017春夏系列的J’adior T恤絕對是品牌討論度最高的明星款式,除了印有Dior的幸運數字8,設計師更在文字上翻玩,將法文的我愛你「J’adore」更換成品牌名稱,不僅諸多女星都曾以這件T恤亮相,且相當百搭。(NT$28,000)

另一款We Should All Be FeministsT恤,有別於J’adiorT恤,是款SloganT恤,雖衣服上無品牌標誌,但該T恤的Slogan設計已成為品牌的代表性作品,且更是Natalie Portman、蕾哈娜等好萊塢明星的愛衣。(NT$28,000)

Gucci

Gucci這款LogoT恤真的可說是品牌的經典款,顯眼的Gucci字樣,搭配品牌的典藏綠、紅配色,簡單又貴氣,隨性搭件牛仔褲都極具明星架勢。(約NT$17,500)

另外,像是充滿著夏季氣息的Gucci櫻桃T恤,是女神IU近期喜愛的款式,俏皮可愛的風格,絕對是夏季穿搭的必備單品。(約NT$14,500)

Givenchy

若提到LogoT恤,絕對不能不提到Givenchy Paris這件炙手可熱的Oversized款式,除了版型有做修身的設計,整體的俐落感搭配品牌Logo,成功展現品牌特有的優雅品味,而配色上更推出黑白兩色。(NT$15,000)

Valentino

這件印著VLTN四字的品牌LogoT恤,利用紅色的字樣凸顯Valentino的高尚感,就連有著「帶貨女王」之稱的楊冪也都淪陷於品牌的簡潔設計中,其品牌更推出黑、白、紅等三種顏色的選擇。(約NT$13,800)

CELINE

如果想打扮得像韓國明星,CELINE這款LogoT恤絕對要入手!自從Blackpink的Lisa以這件T恤現身於機場,此款式已成為品牌最熱門的單品之一,不但設計相當精簡,更是款既百搭又不失品牌風格的入門配件。(約NT$12,500)

Fendi

Fendi這款Karl Lagerfeld(老佛爺)限量版T恤,採短衣袖和船領設計,將品牌Logo透過隨性的筆觸置入於胸口上的紅色愛心中,搭配已故設計師老佛爺的簽名,不僅設計俏皮,也象徵著老佛爺在品牌心中不變的地位,極具收藏價值。(約NT$25,100)

Guess

不過說到LogoT恤的始祖,毫無疑問就是Guess這款經典倒三角形T恤。除了剪裁完美符合亞洲人的版型外, 衣服的整體配色也非常搶眼,氣勢完全不輸給其他精品牌,同時也是國民初戀秀智與許多明星的愛用款。(約NT$1,200)

Burberry

對於Burberry品牌名稱情有獨鍾的妳,這款僅印有Burberry字樣的LogoT恤,白底黑字的搭配既簡單又引人矚目,完美呈現妳對品牌的熱愛。(NT$14,800)

倘若妳對經典的Logo字樣T恤沒興趣,由Riccardo Tisci設計的嶄新TB LogoT恤,捨棄品牌以往形象,在T恤中增添了年輕力與潮流,其推出黑、白、灰、藍等四色提供TB迷多種選擇。(NT$17,500)

Balenciaga

喜愛把品牌Logo大膽張顯於服裝、包包上的巴黎世家,當然也有一件經典的LogoT恤,寬鬆的版型配上品牌的Logo與字樣,女們穿上可輕易地修飾上身曲線,無疑是件必備時尚單品。(約NT$11,500)

Moschino

向來以風格戲謔聞名的Moschino,將品牌名稱利用粗體大寫印出,搭配品牌代表性的泰迪熊,完美詮釋品牌充滿創意的搞怪風氣,適合女孩們做搭配時,為整體造型增添亮點。(約NT$14,500)

Msgm

Msgm LogoT恤透過筆刷的方式勾勒出品牌Logo,而就是如此平凡無奇的設計,展現出品牌自由無拘的態度,讓許多明星相繼入坑,可說是個不折不扣的明星款,即便隨意搭配一條褲子,也能彰顯品牌的格調感。(約NT$4,200)

Comme des Garçons

提到心型圖案,想必大家一定也會聯想到川久保玲(Comme des Garçons)所推出的Play系列服飾,鬥雞眼紅色愛心,不只趣味性十足,更是個潮牌的代表,不管走到哪,大家的目光絕對離不開這搞怪的設計,且只有時尚內行人才說得出品牌名稱,相當低調又奢華。(約NT$2,500)

