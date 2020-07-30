2020上半年「開架面膜」熱賣Top 5！寶雅、屈臣氏、康是美、日藥本舖這20款超推

不知不覺2020年已經來到7月，但買保養品的腳步可沒停歇，這次《美麗佳人》集結了屈臣氏、康是美、寶雅、日藥本舖等四大藥妝店通路的熱銷名單，為大家整理出各家今年上半年最熱賣的面膜，好讓大家下半年補貨時更有依據！

屈臣氏2020上半年面膜熱賣Top 5

Top 5.天天美麗 玻尿酸速效補水面膜

面膜材質是很隱形的雪凝絲，特別透薄服貼，訴求敷上8分鐘就能速效補水。

Top 4.碧歐斯 BIO蝸牛原液修護面膜

富含蝸牛原液，主打修護。同時強調敷起來和肌膚零縫隙、超高密著度，讓裡頭的保養成份更能確實被肌膚吸收。

Top 3.Aprilskin 金盏菊撕拉面膜

屈臣氏面膜熱賣前五名當中，唯一一款非片狀面膜。面膜擠出來是凝膠狀，塗在臉上慢慢乾掉後就可撕除，以清潔效果為主，連帶也去了角質。

Top 2.森田藥粧 高保濕菁華露面膜

頗低調的森田藥妝，其實一直默默熱賣，這款保濕面膜添加多種複合保濕成份，所以可以持續集中保濕肌膚。

Top 1.NARUKO 茶樹神奇痘痘黑面膜

面膜本身是非常特別的黑色，適用超微粒炭黑分子製成，特殊的多重微孔結構能吸附油脂、髒污，敷完會覺得臉部特別清爽。

康是美2020上半年面膜熱賣Top 5

Top 5.我的心機肌優安瓶瞬活鎖水面膜

蘊含極地賦活能量，加強肌膚對來自光老化的防禦，即時為缺水乾燥的肌膚賦予水潤舒適感。

Top 4.未來美POWER 8超導保濕緊顏微晶膜

使用韓國最新微晶膜技術，3秒封存一整瓶精華成分，主打敷8分鐘就能急救膚況。

Top 3.SEXYLOOK海洋青春露保濕面膜

一片就擁有28ml海藻精華，加上布膜6層加壓更有感滲透修護，讓乾荒肌獲得滿滿水分補給。

Top 2.提提研保濕金箔黑面膜

添加日本備長炭，加強吸附，幫助肌膚淨化。再加上金箔、補水因子、有機海藻與維他命Ｅ等等加強長效保濕。

Top 1.我的美麗日記星百合超能煥白面膜

擁有星百合加上蛇麻花、雛菊精萃及熊果素多種美白成份，搭配三種植物油（山茶花油、雲莓籽油、橙花油）的滋潤力，敷完一次再現肌膚水嫩透亮。我的美麗日記另一款面膜「蜜若藍超能補水面膜」也並列第一。

寶雅2020上半年面膜熱賣Top 5

Top 5.MEDIHEAL NMF 高效特強保濕導入面膜

韓國代購瘋搶的面膜，主打為乾燥缺水肌膚設計，含N.M.F.天然保濕因子及金縷梅、大馬士革玫瑰水等多種保濕成份提煉而成的高濃度保濕精華液，長效保濕直達肌膚底層，引進台灣後也大受歡迎！

Top 4.Ariul 7天蔬果天絲面膜

近期很受到關注的七天面膜，主打肌膚喝的蔬果精華，藉由每日搭配好的保養精華來做分日保養。像第一天以綠茶均衡膚質油脂、第二天以石榴來恢復肌膚彈力與光澤，剩下的天數還有竹根水、茶樹精華、蘆薈、檸檬精華等等，每天都搭配好了，非常貼心。

Top 3.SEXYLOOK海洋青春露透白面膜

在網路社群被評為「敷的平價版青春露」，擁有北冰洋褐藻精華、日本超級美肌精華等等，持續讓肌膚擁有一整天的細緻水光感。

Top 2.霓淨思維他命C淨白補給面膜

1片等於10罐檸檬汁的維他命C含量，搭配羽纖凝水膜材質，薄透又親膚。敷起來還有淡淡檸檬香氣超級療癒。

Top 1.未來美PRO安瓶精油保濕面膜

每片面膜都有附一支保養安瓶，敷的時候先擦安瓶、再敷上面膜，等於是最縮時的急救保養。

日藥本舖2020上半年面膜熱賣Top 5

Top 5.菊正宗日本酒高保濕面膜-粉

日本知名釀酒廠菊正宗以多年釀造技術與古老智慧結合，應用於保養品上。採用親膚棉柔面膜紙，緊密貼合臉部輪廓，讓精華液能傳遞到肌底，帶給肌膚潤澤水嫩。

Top 4.日本UTENA佑天蘭黃金果凍面膜-膠原蛋白

果凍狀的精華液，承載雙重膠原蛋白成份，讓肌膚敷出彈潤光澤。

Top 3.Sincer酒粕精華液面膜+實生柚子精華液面膜

使用日本原料，例如清酒酒粕、日本國產柚子等等，很有日式風情。

Top 2.BCL-Saborino早安面膜清爽型

紅極一時的早安面膜仍舊很受歡迎，特別是這款清爽型還添加維他命C誘導體。早上上敷一片即可輕鬆完成醒膚、洗臉、保養。

Top 1.LuLuLun化妝水面膜-平衡保濕粉

全新三夾層超涵水面膜紙，還有化妝水增量135%超濕潤，可以全臉敷好敷滿，連眼周、嘴角都不遺漏。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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