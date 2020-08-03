下半年不能錯過的5雙新球鞋！NB 327奶茶色、Fila炫舞粉　通通收進待買清單中

想知道7月全新球鞋有哪些！那這篇務必收藏到我的最愛：

New Balance

改寫品牌一貫作風的New Balance 327，2020年5月首度問世，鞋底靈感取自1977年誕生的第一雙越野鞋款355，加上大膽撞色的設計，以及極具辨識度的大寫N字Logo，讓NB粉絲對品牌有了全新認識。作為New Balance年度主打鞋款，7月再推出10雙全新配色，包含麂皮材質拼接橘色、經典黑搭紫羅蘭、軍綠色、海軍丹寧色以及女孩們最難抗拒的奶茶色。

▲New Balance 327，NT$2,980



adidas Originals

經典的三片葉有了全新生命！adidas Originals在2020年將經典商品Superstar作為年度主打球鞋，不僅推出全新配色，更打造不同城市的限定系列，而7月品牌又為Superstar帶來全新元素，將標誌性的三片葉推出立體3D設計，採用層層推疊的繽紛色系，透過細膩的刺繡手法呈現於鞋身上。女生鞋款為黑白Superstar加入繽紛三片葉的設計。男生鞋款則是以純色的藍、黑、黃、綠、紅立體LOGO呈現。

▲adidas Originals，女款NT$3,690／男款NT$3,290



Onitsuka Tiger

帶有濃烈日式風格的運動品牌Onitsuka Tiger，今年7月聯手旅居紐約的藝術家布萊恩肯尼Brian Kenny，將普普藝術運用在全新鞋款D-Trainer Boro，採用大量異材質搭配霓虹色彩拼接，營造濃烈的街頭風格。另外Big Logo Trainer 2.0則將虎爪從鞋身延伸到鞋底，並帶來拼接色塊與鋸齒形狀的設計細節。

Asics

對小白鞋沒有絲毫抵抗力的你，那Asics全新上市的SportStyle系列絕對深得你心，以優雅氣質的純白色為主題，點綴上金色細節，推出3款適合不同場合搭配的新鞋款。Japan S PF採用厚底搭配金色與透明偏光色相間虎爪為設計，是小隻女的首選；由經典鞋型Tarther 98及Gel-Quantum打造的混血新鞋款Gel-Tarther 180兼具運動與休閒風格；復古跑鞋Gel-1090也換上白、金色加入全新系列。

▲（左起）NT$2,580、NT$3,280、NT$2,980

Fila

從年初訂定的日潮攻略，清楚表達了Fila以日本街頭風格作為2020年度主題，7月全新發表的「Step Loud #尬頑街潮」系列，更結合Breaking街舞、滑板與街頭籃球等元素，其中Fila更將旗下的人氣球鞋Ray Tracer注入90年代風格重新演繹，雖說保有原本的時尚外觀，但加入更硬派的線條設計，展現嘻哈玩酷的態度。鞋面採用超輕量皮革拼接透氣網布，搭配多層次的大底設計，能拉長腿部線條比例。包含男款硬核黑、酷頑白、女款波動綠、炫舞粉共4色。

▲Fila Ray Tracer，NT$2,480



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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