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《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高

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受封最新帶貨女王的徐睿知，在韓劇《雖然是精神病但沒關係》全身行頭掀起討論，從浮誇又華麗的服裝穿搭，自帶女神氣場的太陽眼鏡，到手上拎的包包、手袋，全都是女孩們關注的亮點，為大家整理好從開播至今，出現過的包包品牌有哪些。

Playnomore

創立於2014年的韓國潮牌Playnomore，以兒時的童心理念出發，推出帶有童趣風格的包款，品牌標誌性的俏皮大眼睛圖案吸睛度十足，高文英在劇中選擇Micro Candy午夜藍迷你包登場，採用動物紋皮革打造，配置金鎖頭及手提設計，除了午夜藍的配色，還有豐富色彩以及拼接款式供選擇。（約NT$5,300）

Joy Gryson

曾於Marc Jacobs、Tory Burch、Coach等精品大牌擔任品牌皮件設計師的Joy Gryson，以精緻簡約的風格推出個人同名品牌，徐睿知在劇中使用的Joy Gryson Margo斜背包，擁有半月型的外觀，搭配復古金屬釦飾，提供肩背、手提等不同揹法，加上女孩們難檔的奶油白配色，以及不用萬元的售價，絕對是秒殺包之一。（約NT$8,900）

另一款同樣出自Joy Gryson的Claire Luxe，以半月型的外觀及柔和奶油色打造而成，選用奢華感十足的動物紋皮革，並於包包鎖扣上特別訂製Joy Gryson Logo的金屬釦飾，優雅又不失個性，是氣質女孩的首選。（約NT$9,800）

Chloé

一眼就能辨識的C字相機包，是出自Chloé C系列的鱷魚壓紋包，採用鱷魚紋皮革打造，搭配鮮明飽和的綠色系，充分突顯徐睿知在劇中的穿搭，可愛又迷你的包包造型，加上金屬鍊帶的設計，可以斜背外也具手提功能，是女孩們外出旅行的首選。（約NT$37,600）

Jimmy Choo

Jimmy Choo 2020春夏系列的Bon Bon迷你水桶包，不但包身採用緞面布料，提手更用水晶點綴，開口則以金屬鏈條抽繩開合，金黃的配色也彰顯著包款自身的貴氣感。（約NT$47,400）

Alexander Mcqueen

一身全白洋裝的高文英，手上拎的正是Alexander Mcqueen推出的The Story系列編織包，採用珍稀的拉菲草打造，搭配牛皮和麂皮皮革拼接而成，其包款最大的特色不外乎就是包中的金屬提把，手腕穿過，瞬間成為時尚手拿包，是款時尚與個性兼具的夏季手袋選擇。（約NT$64,400）

Givenchy

Givenchy經典GV3鏈帶包不僅推出多種尺寸，其高貴、氣質的包包風格，到哪都是眾人矚目的焦點，材料上選用柔軟皮革，搭配金色釦飾及鍊條，雖然包包尺寸看似小巧，卻擁有多個夾層可以容納隨身物品。（NT$85,500）

Dior

提到Dior相信女孩們對Saddle Bag馬鞍包絕對不陌生！在劇中高文英也拎著Dior全黑馬鞍包登場，完美呈現魔女角色的人物設定，選用黑色亮面山羊皮製成，搭配嵌有品牌標誌性的D字Logo，手柄兩側也有品牌CD字樣，造型不只復古，更增添了現代美學。（NT$105,000）

在劇中也出現了另一款迪奧獨有的特里亞農灰馬鞍包，以品牌經典Oblique圖紋刺繡於灰色丹寧帆布，配置同樣的D字Logo金屬釦飾，搭配可調整式肩背帶，整體時尚又復古，同時體現品牌的雋永風格。（NT$120,000）

Moynat

隸屬於LVMH集團旗下的法國頂級皮件老牌Moynat，擁有約170年的製包歷史，近年來頻頻在韓劇中曝光，使得品牌知名度大增，徐睿知也在劇中攜帶Moynat的Tango Rio包款，將探戈的舞步以及河流的蜿蜒線條化為設計靈感，以簡約的方形，搭配金屬的手柄，完美展現品牌低調內斂的氣質。(NT$129,000）

Valextra

1937年創立於義大利的精品牌Valextra，主打生產獨樹一職的包型聞名，品牌名稱更象徵著永恆的風格，創新的趨勢、精湛的工藝和技術等涵意。Valextra Iside系列的迷你手袋，在皮革上選用品牌典藏Martellato小牛皮，搭配嵌有品牌Logo的金釦，同時推出多種尺寸及配色可供挑選。（約NT$84,000）

Tod's

2020年春夏秀場首度誕生的Timeless Bag系列，跳脫品牌以往作品，Tod's這款蟒蛇紋皮革包，擁有個性的外觀設計，但同時也非常實用，不僅包身外側有一個口袋，包內更設置了拉鍊袋與夾層，包含手提與肩背的功能，方便女孩出席不同場合的穿搭需求。（約NT$131,700）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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徐睿知《雖然是精神病但沒關係》超過10款包包品牌總整理，從小眾品牌到高端精品都有

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