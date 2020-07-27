安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

牡羊 3.21~4.20

悶熱的仲夏連帶著連羊座的運勢也有點小煩悶啊！本週土星在事業宮位逆行，工作上讓你氣悶的小事愈來愈多，事情的進行也有些一波三折，心情上起伏不定，負能量太強時，出去跑跑跳跳可以讓心情開朗點，找些自己喜歡的事來全力衝刺，可以忘記不愉快的事！感情上暗桃花蠢蠢欲動，單身者走入戀愛前奏。

金牛 4.21~5.20

這週牛座運勢開高走低，前頭工作衝勁滿滿，但到了週間似乎有點沒力，氣勢也大大走弱，其實你不是真的疲累，而是對許多事情沒有辦法專注，以致於你的表現大大失去往日標準，此時需要來自朋友的支持打氣，和朋友相約聚餐出遊，都能讓你拾回正能量，單身者感情尚不明朗，想再進一步還需要你付出主動關懷。

雙子 5.21~6.20

工作上陷入窮忙窘境，這週雙子手頭上有不少事情正在同時進行中，忙中恐怕有錯，幾個小失誤將可能讓你焦頭爛額，最好能保持高度專注，運用專業領域的特長化解眼前麻煩。此時要特別注意人際關係這一環，靈巧的應對進退能讓你加分，但過於油條的交際很可能讓你受到排擠。感情平步青雲，情人也是最懂你的知己。

巨蟹 6.21~7.21

蟹座這週整體運勢表面上看似平步青雲，但其實起伏很大，特別是工作上要費盡力氣才能看到一點點成效，本週的你就將處在這種事倍功半的吃力狀態，得咬牙撐住這一小段黯淡期才好。感情上出現陰霾，與情人之間容易為芝麻綠豆小事爭執，雖然相處總是要磨合，但也要當心感情愈磨愈薄！

獅子 7.22~8.22

太陽的照拂讓獅子的運勢將由灰黯走向陽光，氣勢自然不同凡響！本週的獅子能在人群中嶄露頭角，不論工作上或是人際相處，展現出積極自信的特質就對了！此時的你不論反應或行動力十分出眾，也讓你成為眾人注目的焦點，是一個值得好好把握的幸運時刻。只是感情上要當心避免過度情緒化造成與情人的失和。

處女 8.23~9.22

想的太快太多有時非但不能為你加分，還可能被人貼上過於吹毛求疵、過度追求完美的標籤。本週處女座就是很容易有這樣的情形，你的想法未必能讓每個人都能理解並且接受。與人互動熱絡，和老朋友的感情歷久彌新，和新朋友也是默契超好，只不過熱衷於朋友攤的同時，可別忽略了愛情，有情人的記得照顧自己的另一半喔！

天秤 9.23~10.22

工作上、家庭上各方面的私事都在這個夏天裡大集合，也致使秤子有些分身乏術，許多時候手上做著一件，腦子裡想著一件，但嘴上說的又是另外一件！不想失誤連連，就要妥善安排好自己的工作時間表，一切按表操課，失誤率才會減少。感情上與情人慢慢走入默契大考驗的階段，看似有趣但彼此得好好磨合，未來相處才能省力。

天蠍 10.23~11.22

蠍座這週要小心卡在自己愛胡思亂想的深潭中，此時的你腦中對於賺錢、對工作有很多鬼點子，想做的事情真是多如牛毛，只是許多計劃不夠完整，容易出現意料外的狀況，也會造成不小的敗筆，是工作表現上美中不足的地方。感情上如倒吃甘蔗，只是還要找到彼此都滿意的相處模式，未來進展才更快速！

射手 11.23~12.21

後疫情時代的本週，射手不管口袋有錢沒錢，都可能想要展開報復性消費，工作、玩樂的行程滿檔，是大受歡迎的超級人氣期，尤其有到處趴趴走的運勢哦！不過這些行程最好都要作好事先的安排，太隨性可能會吃虧。感情動向並不明朗，單身者桃花極旺，暫且不急著定下來；有對象者則易為小事冷戰連連。

摩羯 12.22~1.19

在投資市場一片熱絡的背景下，對金錢敏銳度較高的摩羯，財運自然不弱，是一個只要行動就可能帶來好運的時期。當然本週的你最大的課題是「面對」，勇敢向心魔下戰帖，你也會越來越有自信。感情走走停停，與情人保持一點距離會更美；還沒有對象的暫時別想太多，無心插柳才能有柳成蔭的美好。

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座運勢表現時好時壞，不穩定的現狀也讓你顯得特別焦躁，任何小事都可能引發你的理智斷線，與同儕朋友的相處也要自然些，以免別人一句話就讓你玻璃心碎一地。這些觸動你纖細神經的小細節，很可能代表了一些特別的事即將到來，因而也讓你特別容易鑽牛角尖。愛情運勢會慢慢上昇，好運之神將引領著你做出最好的選擇。

雙魚 2.19~3.20

有了金星的加持，本周的魚座慢慢能拾回往日的熱血動能，在工作上也能一改過去被動、不專心的態度，而能奮勇衝刺。此時的你行動力大增，豐厚的獎勵讓你更有前進向前的動能，整個人顯得朝氣蓬勃了起來，正是運勢大好的時期，不妨把感情這門學分好好修滿，感情上的煩惱都可以請教其它長輩，避免自己胡思亂想。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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