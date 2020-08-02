下半年保養重點是「抗老」！3款乳霜新品推薦　一抹喚回澎潤美肌

為了替下半年週年慶鋪路以及為即將到來的秋冬做好準備，各大美妝品牌陸續推出乳霜新品，重點更放在「抗老」，要讓大家擦出年輕肌齡！

肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜



肌膚之鑰再出厲害乳霜，而且價位僅次於最頂級的創．極致乳霜。這罐塑妍逆齡彈潤乳霜鎖定在肌膚的「澎彈」。除了擁有肌膚之鑰的經典成份-光采智能複合物發揮修護力之外，還使用了獨家專利科技-彈潤豐盈配方，源自日本的西洋菜萃取精華、魚腥草萃取精華，著重於強化肌底，讓臉蛋更飽滿。

乳霜質地滑順，很快就能被肌膚吸收。

資生堂激抗痕亮采緊緻霜

資生堂1997年推出第一代的全效抗痕系列，當中的乳霜非常受到歡迎，2020年延續全效抗痕效力，資生堂再推出「激抗痕亮采緊緻系列」，最關鍵的一品當然還是乳霜-激抗痕亮采緊緻霜。

針對亞洲女性推出的這罐乳霜，主打緊實效果，訴求解決因年齡增長造成的肌膚鬆弛、彈力喪失及膚色暗沉。以資生堂獨家高感度傳遞科技，讓抗老成份可滲透至肌膚內吸收，一抹讓肌膚感受緊緻水潤。

StriVectin皺效奇蹟超級意外皺效霜

StriVectin皺效奇蹟在2002年推出「超級意外皺效霜」，一句“Better than Botox(強過肉毒)”讓人印象超深刻，也成為經典廣告宣傳。而乳霜本身主打專利「NIA-114TM胜肽活化科技」正是鎖定抗皺效果，推出後成為品牌最高人氣商品熱賣至今。有感於近幾年3C 世代與生活型態，讓老化危機加劇，StriVectin皺效奇蹟也針對這款明星乳霜首度進行配方與質地升級。

這次配方重點加入升級版皺效修護因子Upgraded Collagex-CE ComplexTM，含有藍銅胜肽和專有海洋發酵物，作用在肌膚的範圍更廣，可以提升緊實與平滑，同時也更加強保濕滋潤，整體擦起來質地更細、更舒服。

2020年抗老乳霜推薦參考價錢

肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜50ml，NT$11,800

資生堂激抗痕亮采緊緻霜（輕盈版、豐潤版）50ml，NT$3,700

StriVectin皺效奇蹟超級意外皺效霜（全新配方）60ml，NT$2,700、118ml，NT$5,000

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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